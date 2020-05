Las nuevas formas de cuidar al cliente con alojamientos grandes y pequeños

Las cadenas hoteleras y grandes establecimientos del sector se preparan para abrir con limitaciones de aforo y medidas de limpieza extremas. La terraza panorámica del hotel Thalasso Cantábrico Las Sirenas de Viveiro retornará a la actividad este viernes por la tarde, de cinco a nueve, en esas condiciones, dado que las directrices de Turismo de la Xunta y de Sanidad del Estado obligan a desinfectar todas las zonas que utilice cada cliente, además de emplear material desechable de protección por parte de los trabajadores que le atiendan.

Una novedad será el uso del ascensor, en el que únicamente podrá viajar una persona cada vez y que deberá ser desinfectado antes de que acceda un nuevo cliente, porque es necesario mantener la distancia de seguridad. La única excepción permitida es para personas convivientes, que sí podrán subir o bajar juntas.

El resort vivariense incorporará asimismo una QR para que los comensales puedan ver la carta, puesto que ahora no es posible contar con cartas físicas para evitar que estas sean manipuladas por varias personas, eludiendo así los elementos de uso común.

La recepción de Las Sirenas será un punto neurálgico, dado que ofrecerá información actualizada a la clientela sobre la disponibilidad de mesas libres en el comedor o en la terraza. "Trabajaremos más con la reserva de espacio, esa es la idea inicial, pero habrá que ir adaptándose según la evolución de la situación", indica el gerente del complejo, José Manuel Pereira.

Otra incógnita reside en cómo funcionará el thalasso, que ofrece piscinas de agua marina, sauna y masajes. El establecimiento espera las directrices de Sanidad, que en principio también pasarán por evitar el contacto físico, con límite de aforo y medidas de limpieza individual similares a las de las clínicas de fisioterapia, con empleo de material desechable y desinfección después de cada uso. La baza de estos baños radica en el estudio que apunta que el virus no sobrevive en agua salada a alta temperatura.

La higiene y la limpieza serán también los puntos cardinales del hotel Oca Playa de Foz, que no tiene aún fecha de reapertura, pero que prevén abrir hotel, spa y piscina a la vez. Baraja hacerlo entre finales de junio y principios de julio. Su directora, Ana Lago, cree que "mentres non haxa movemento entre provincias será inviable". La meteorología es otro condicionante en este momento para que se pueda disfrutar de su amplia terraza. "O tempo é inestable e non podemos aventurarnos a sacar xente do Erte e logo que non haxa traballo".

El establecimiento tiene ya listos los nuevos protocolos para prevenir la legionela, de hipercloración o mantenimiento de las distancias, que serán de tres metros por persona en las piscinas interiores y de dos, en las exteriores. Además, advertirán a quienes se junten mucho, porque "temos que saír disto e todos temos que poñer da nosa parte". También dispondrán de todo el material desechable necesario: guantes, geles o mascarillas, y limitarán el aforo. "Cumpriremos todos os estándares do BOE e algún máis por cuestións internas".

El incremento de la limpieza será primordial tratando de influir lo menos posible en el tránsito de los clientes y extremando los protocolos de entrada y salida del personal, limpieza de uniformes y demás medidas de protección. "É de sentido común", subraya.

Las casas hobbit están a punto de abrir en Viveiro

Los apartamentos hobbit de Galdo (Viveiro) también preparan, en este caso, su inauguración. Su promotora, Virginia Mateos, ultima la jardinería exterior de la finca, que espera tener lista en dos semanas con plantas de temporada.



Expectación. Los hobbit vivarienses despiertan expectación desde que se anunció el proyecto y han recibido solicitudes de personas interesadas en pasar unos días. Les redirigen a la página web, donde comunican las novedades.