Nuevas concentraciones por la sanidad

Las concentraciones convocadas por la Asociación Galega de Medicina Familiar e Comunitaria (Agamfec) en distintas localidades gallegas se multiplicaron este martes en A Mariña ya que además de en Viveiro, donde llevan haciéndose dos semanas, las hubo también en otros centros de salud de la comarca como Ribadeo, Burela, Foz o San Cibrao secundadas por personal sanitario para exigir mejoras en la atención primaria.

La protesta coincidió en la ciudad del Landro con la denuncia de del colectivo Viveiro, pola Dignidade da Atención Primaria de que justo este martes faltaron tres facultativos en el turno de mañana, una situación que también denunció el PSOE local. "Ducias de veciños non foron atendidos este martes no centro de saúde porque a Xunta non cubriu as baixas por enfermidade de tres médicos", dijo la alcaldesa, María Loureiro. "Esta situación é insostible, é un auténtico caos xa que os catro profesionais que estaban de mañá no ambulatorio tiveron que facer o traballo de sete facultativos e moitos usuarios quedaron sen ser atendidos", afirmó la regidora, que acudió a las protestas junto a ediles de su gobierno.

Loureiro recordó que no es la primera vez que se da una situación así, "pois durante o Nadal houbo semanas con tres médicos na quenda de mañá, como sucedeu este martes. Isto provoca que os veciños teñan que agardar ata dez días por unha consulta ou que os médicos atendan a 60 persoas nunha mañá".

PLENO MUNICIPAL. El PSOE, los no adscritos y Son Viveiro apoyan una moción que se debate este miércoles en el pleno de Viveiro para instar a la Xunta a cubrir las bajas de medicina general y pediatría en el centro de salud local, reforzar la plantilla, dotar a los médicos del material necesario y realizar un informe sobre los problemas del edificio para solventarlos.

El BNG, fuera de la corporación, entiende que la moción que se debatirá en el pleno de este miércoles por la tarde parte de la que registró su agrupación el 23 de enero y pide que se enmiende para incluir entre las reclamaciones a la Xunta la atención fisioterapéutica por las tardes, ya que solo hay una profesional de mañana y después la instalación está cerrada, "provocando longas listas de espera, de ata un ano, ou a derivación a centros privados".