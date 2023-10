Una nueva vida a lomos de un burro

Despúes de un episodio vital complicado, María del Amor decidió que no quería aparcar su sueño de vivir en la comarca de A Mariña y apegada a la tierra, tranquila y natural. No quería que eso quedase atrás y se puso a buscar. María cuenta que su familia buscó y buscó hasta que encontraron una finca en Bordón, en el municipio de Lourenzá. Allí dieron con una casa en la que ya podían entrar a vivir. "Farémoslle algún arranxo, pero máis para poñela ao noso gusto que outra cousa", comenta. También destaca que le añadieron un amplio espacio de terreno de 19 hectáreas. Y allí se buscaron algunos compañeros de viaje.

Uno de ellos es un mastín que hace las delicias de su hijo de nueve años, que se revuelca jugando con él a diario. Los otros son África y Platero, dos burros que les acompañan en esta aventura "que nos están dando unha gran felicidade. Estamos encantados de virnos vivir aquí. Temos as mellores vistas do mundo. Nós xa o sabemos, pero a xente que vén aquí sempre nolo di". Algo de eso hay porque desde allí se divisa el famoso Val de Lourenzá en toda su inmensidad y hace las delicias de esta familia que, admite María del Amor, "conclúe unha loita moi dura de sete anos, porque aínda que isto rematou aquí e estamos contentísimos, a verdade é que foi moi complicado sacar isto adiante. Deunos moito que facer".

María del Amor Pacín no es mariñana. Es de Palas de Rei "e levo a miña orixe con moito orgullo", cuenta, aunque rememora que "vin á Mariña, a esta zona, e sempre me gustou. Sempre quixen vivir aquí e fíxeno en San Xurxo, en Riotorto, en varios sitios. Encántame. E finalmente viñemos parar a Bordón e estamos moi felices de que despois de todo o que nos pasou poidamos estar nun sitio coma este, é incrible".

En su caso, recuerda que ya desde pequeña tuvo un contacto directo con el mundo del campo porque su padre tenía 300 ovejas. "Logo finou e eu non me puiden quedar con aquela explotación, pero saquei o certificado de benestar animal porque estaba convencida de que iso era o meu", admite.

Pero había un problema: "Sempre souben que para facelo necesitas ter moito sitio. Hai que ter unha finca grande para poder atender os animais e que estean ben atendidos".

Y se decidieron por los burros: "Son uns animais incribles de verdade. Xa se sabe que están en perigo de extinción, pero son moi intelixentes e incriblemente cariñosos", comenta.

TERAPIA. De hecho, una de las posibilidades que maneja el matrimonio es la de que "os nenos que queiran poidan vir estar con eles, porque para algúns pícaros con certo tipo de problemas interactuar con eles é moi beneficioso, e nós estamos encantados".

Ellos empezaron con una burra hace cuatro años y hace muy poco tiempo que consiguieron otra más, todavía muy joven, "á que lle encanta xogar e estar coa xente".

Los tienen perfectamente cuidados, con microchip y atendidos siempre por veterinarios para que no haya ningún tipo de problema con ellos y así tener todos tranquilidad absoluta.

Dice sobre los burros que "non son animais que necesiten de moita atención, pero en cambio si que necesitan cariño, e eles agradéceno moito. Son animais dóciles que tampouco necesitan grandes superficies, só uns bos pastizais e tamén auga. Con iso xa están ben atendidos". Pero subraya de nuevo que lo de la atención "é fundamental".

OTROS TRABAJOS. Desde luego tener dos burros y un mastín no es suficiente para sacar adelante a una familia de tres integrantes, uno de ellos un niño pequeño de nueve años. Ella trabaja en atención a personas mayores y su marido tiene otro empleo, pero les encanta que vayan a ver a sus burros: "É algo que nos fai moita ilusión".

CITAS. Para conocer este lugar, las personas interesadas solo tienen que llamarlos primero para quedar con ellos al teléfono 644.93.97.31. Deja claro que "é algo que facemos de forma totalmente desinteresada. Xa viñeron velos varios veciños e acabaron encantados. A nós fixéronnos moi felices tamén e disfrutaron moito con Platero, que o trouxemos aínda o pasado 21 de abril, así que practicamente se pode dicir que é un bebé, e que como a todos os nenos pequenos, encántalle xogar".

Por ahora no sabe si van a tener más burros, porque están pendientes de ver cómo les va con estos dos que tienen, de los que desde luego están más que satisfechos.

ATAQUES DE LOBO.Como todos los propietarios de animales que duermen fuera en ocasiones, tanto María como su esposo están preocupados por los problemas que está generando el lobo.

Y además lo están con razón, porque ya conocen de primera mano cómo se las gastan: "Xa nos matou dez ovellas que tiñamos noutra finca, non nesta. Deixounos seis. E si, claro que te preocupas porque é un problema enorme".

CAMBIO VITAL. Pero por ahora, tras los tumbos que la vida les obligó a dar y superar algunas situaciones complicadas, ahora están especialmente satisfechos de "ter unha casa preciosa. Case o único que lle imos ter que facer é cambiar as ventás, que son de madeira, pero polo tema do certificado enerxético. O neno é feliz e encántalle esta vida. Vémolo xogar co mastín e cos burros e dáche moitísima vida. Somos uns privilexiados de poder estar nun lugar tan fermoso. Non é raro que a xente queira vir vivir aquí, porque é un sitio incrible".

En su caso, se decidieron por poner en práctica eso que tanta gente quiere hacer de irse a un entorno rural. Ellos lo están disfrutando a tope.

Burroterapia: una alternativa que gana terreno

Las bases de la denominada burroterapia son sencillas pero científicas. Lo que pasa es que se desarrolla en espacios al aire libre, en plena naturaleza. Sus practicanetes añaden que "nos dejamos ayudar por unos magníficos coterapeutas, los burros, inductores de endorfinas y motivación para cualquier aprendizaje y nuevas habilidades".



La burroterapia se aplica a multitud de áreas, como trastornos generalizados del desarrollo tales como el autismo, síndrome de Asperger o síndrome de Rett. También al trastorno desintegrativo de la infancia, parálisis cerebral o síndrome de Down. Incluso a la coordinación fina y gruesa y al sentido del espacio o alteraciones del lenguaje.