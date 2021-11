Nueva protesta de los trabajadores de Vestas: "Imos seguir loitando ata o final"

Los trabajadores de la planta de Vestas en Viveiro volvieron a concentrarse este miércoles delante de la fábrica, a cortar la carretera LU-161 y a quemar una barricada de neumáticos, en esta ocasión en el arcén próximo a la fachada, para dejar claro a la empresa que "imos seguir loitando ata o final".

Este jueves se producirá una nueva reunión del Ere y el viernes termina el plazo del período de consultas. "Non nos rendimos en absoluto e non contemplamos as medidas de minimización que está propoñendo a empresa", dijo el presidente del comité, David Mariño. "Queremos unha solución para os 115 traballadores e as súas familias", zanjó.