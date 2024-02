Nueva polémica entre la CIG y el Sergas por la falta de médicos en el hospital burelés

El sindicato CIG Saúde de A Mariña y la gerencia del Sergas mantuvieron un rifirrafe a cuenta de los servicios de Urología y Digestivo del Hospital Público da Mariña, en Burela. CIG Saúde A Mariña aseguró que el centro hospitalario mariñano quedó durante tres días, hasta mañana, "sen especialistas en Uroloxía e será o Hula e a través dun teléfono quen atenda e decida si estes pacientes requiren de ingreso ou non. De ser así, o paciente será trasladado ao Hula".

Pero desde el Sergas explicaron que "a atención continuada no servizo de Uroloxía está plenamente garantida, ya que está organizada en función das cirurxías programadas que se realizan e do seu seguemento. Polo que non hai ningún problema na prestación da mesma".

En todo caso desde la CIG se insiste de que ayer hubo varias derivaciones a Lugo en Urología y a ello suma que hasta el próximo miércoles "non haberá endoscopista no Hospital da Mariña, polo que os pacientes serán derivados tamén ao Hula".

Fuentes del Sergas, en cambio, sostienen que esta especialidad "está a funcionar coma sempre e adaptándose ás circunstancias puntuais que poden xurdir. Como tamén sabe perfectamente a CIG, as dúas prazas do servizo de Dixestivo do Hospital da Mariña están cubertas con profesionais con praza fixa".

PROXIMIDAD. La CIG considera que la responsable del hospital mariñano, María José Cortés Canay, debería "exercer as súas competencias" y emplear todos los recursos necesarios para garantizar una atención de proximidad a los ciudadanos de A Mariña y, de no poder hacerlo, le piden que presente su dimisión.

Pero desde el Sergas recuerdan que el hospital mariñano "nin desaparece, como levan augurando dende hai anos, nin se desmantela. Ao contrario, medra en servizos e prestacións, como o demostran feitos como a recente incorporación da resonancia magnética nuclear fixa, ou a ampliación e modernización do hospital".