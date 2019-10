Ribadeo actualizará la numeración de los edificios para evitar errores con el correo

El Concello de Ribadeo contrató a una empresa para realizar una nueva planimetría en el municipio, que se ha usado como base para proceder a la actualización de toda la numeración de edificios y viviendas, que entrarán en vigor a principios de año.

Una medida con la que el alcalde, Fernando Suárez, quiere terminar con los problemas existentes en la actualidad en la entrega por parte del servicio de Correos. "Nestes últimos anos estivemos tendo numerosas queixas por parte de veciños deste concello, singularmente das parroquias, pola falta de entrega do correo ordinario ou mesmo certificado por parte do servizo público de Correos", cuenta el mandatario, que se reunió con responsables a nivel provincial del servicio para tratar de subsanarlo

"Despois das conversas determinouse que todo isto era debido, por unha banda, por existir unha numeración moi obsoleta que non se adaptaba á realidade das vivendas construídas nestes últimos decenios e, pola outra, pola mobilidade do persoal do servizo de Correos, que non é como antes con carteiros de toda a vida que coñecían os lugares aínda que non estiveran ben numerados, pero agora cada vez vén máis persoal que non ter porque saber que un número lle corresponde a ese ou outro destinatario", cuenta el mandatario.

Por ello, Suárez optó por renovar la numeración y la nueva ya se puede consultar en la página web municipal para saber si su casa o su edificio cambian de número y conocer la numeración que le corresponde, un trámite que también se puede hacer desde el consistorio, para todas aquellas personas que no tengan internet. "Vai haber partes do concello que non teñan cambio significativo e outras que si", recuerda el alcalde, quien reclama "máxima colaboración" por parte de los afectados.

La actualización de los números le corresponde hacerla a cada uno de los afectados, que ya tendrán que tenerla al día el 1 de enero próximo. Durante los primeros seis meses de 2020 convivirán las dos numeraciones, con el fin de minimizar los problemas que los cambios puedan ocasionar en todos los sentidos para, a partir de junio, contar solamente con la nueva numeración.

"Isto vén determinado porque un cambio desta magnitude non se pode facer da noite á mañá", cuenta el alcalde, quien recuerda que el cambio debe extenderse también a todos aquellos organismos y empresas con las que tengan relación, por lo que hay que modificar la dirección en todos los contratos.