La nueva normalidad se pone el disfraz

Son dos años justos desde la última vez que Foz se vistió de gala, demasiado tiempo de espera para los carnavaleros, que cuentan no ya las horas, sino los minutos y segundos que faltan para que a las cinco de la tarde de mañana sábado se inicie el desfile del "mellor Entroido do mundo". Una cita diferente, donde será obligatorio el uso de mascarilla y donde no se podrán usar las turutas, pero todo se perdona con tal de volver a poner un pie en el puerto disfrazado y reencontrarse con lo mejor de la fiesta, sus peñas. Las lágrimas de frustración del pasado año se convertirán en este en lloros de emoción porque en la nueva normalidad se impone ya el disfraz.

Un año mágico para los Pé do Molete, que lo son todo en esta edición en que decidieron tirar palante. Una valentía que les está siendo recompensada con una comida de coronación de la que salieron victoriosos, la inauguración este jueves de una exposición con los diversos trajes que lucieron a lo largo de los años y el pregón a las ocho de esta tarde. Un carrusel de emociones que se alterna con el poco dormir y el mucho trabajar, porque este año es todo a correr y están hasta ayudando al Concello en la confección de la carroza de los reyes, ellos mismos, y que definen como "espectacular".

Pé do Molete. JOSÉ Mª ÁLVEZ

Ni prenda sueltan sobre el modelo. "A idea é nosa, aínda que a confección dos traxes é de Pili e Rosana", modistas y coreógrafas oficiales de la formación en la que la idea principal es "ir pintar a mona", pero al final "sempre rascamos premio", cuenta el portavoz moletero, Pablo Fraga, Puntete, que es uno de los damos junto a David García, Chamaco, y que acompañarán a Roberto Gómez, Alfalfa, el rey. Tres que no estarán solos, pues como son una piña irán junto a la carroza el resto de los integrantes, con un modelo acorde, que serán los que abran el desfile. Una cita tras la que no podrán apenas descansar, porque en unos días se quema el Entroido y también están en el cotarro.

Una actividad frenética para la que algunos cogen vacaciones y los hay que invierten el mes entero, como el cielo que tienen ganado sus parejas. "Nós somos un grupo de amigos de toda a vida, que andamos sempre xuntos, e xa de pequenos estabamos noutros grupos de Entroido, ata que nos unimos no 2008", aseveran los moletes sobre su historia.

DRAG PROFESIONAL. La friolera de 24 años lleva en el desfile Sin Xeito, una comparsa de las más numerosas donde este año desfilarán 85 y media, porque una lo hará embarazada, aunque llegaron a ser 104, asegura una de las integrantes del grupo, que este año pierde a uno de sus activos, Javier Eijo, más conocido como Marisa Prisa, y la única drag queen profesional que desfila en Foz y que este año no puede asistir, precisamente porque concursa en el Drag Race de Atresmedia.

Sin Xeito, con Marisa Prisa a la cabeza. ARCHIVO

Un hecho que le impide hacer entrevistas por lo que son sus amigas de la formación las que ponen palabras a su pasión por el Entroido. "Es una pena que no esté, porque contagia la alegría por donde pasa y es una persona encantadora y una gran profesional a la que deseamos mucha suerte", cuenta Judit Fernández, autora de una foto en la que algunas de las niñas miran embelesadas cómo se maquilla. "Les llama la atención y es una pasada cómo lo hace sin ayuda de nadie, aunque le hace falta más de una hora, pero el resultado es impresionante", relata.

En los últimos años, Javi cambió estar en las filas de baile con encabezar la comparsa sobre sus vertiginosas plataformas, un cambio que coincide con sus inicios queen y con el hecho de que al residir en Madrid no puede estar para los ensayos. "Le encanta el Carnaval y lo disfruta, tanto que el último año cogió un vuelo por la mañana, llegó, desfiló y se marchó al día siguiente", cuentan sus compañeras, orgullosas como ella de normalizar la presencia de drags en el Entroido de Foz.

Javi es diseñador y en una ocasión se escogió el modelo que él propuso y las Sin Xeito vistieron de egipcias en dorado y azul eléctrico. Unos trajes que se escogen por aclamación y deben cumplir con los requisitos de "servir para todas las edades y cuerpos", ya que la formación la integran diversas generaciones, incluso bebés a los que visten aunque no hagan todo el recorrido. El récord de precocidad lo tiene Maya que, con dos meses y medio, fue presentada ante el carnaval focense al estilo Simba de El Rey León y hoy es una animada bailarina de tres años que es la reina de la fiesta.

La Sin Xeito Maya, en brazos de Sara, de dragonas. ARCHIVO

El relevo está garantizado en una comparsa que tiene lista de espera y en la que todo se multiplica, tanto que a las ocho y media de la mañana arranca el turno de maquillaje para que todas puedan estar listas. "Ser una comparsa grande es muy bonito, pero da mucho trabajo", reconocen durante la entrega de los trajes, a solo unos días del desfile.

Un grupo en el que las miles de anécdotas incluyen la visita del zapatero de Murcia al que le encargan el calzado. "Vino porque le apetecía conocer la zona y nos midió los pies a todas", dicen. Unos pies que mueren por volver a coger el ritmo de salida desde la zona cero del Entroido, el puerto, donde confían en "estar todos. No queremos que falte nadie", porque así es la rivalidad sanísima del Entroido focense.

Un camino al puerto, concretamente en la bajada del Pema, que es lo más emocionante de la fiesta, "porque ya vemos que todo el mundo llega", cuenta Derek, el mayor de los cuatro nietos de María Rego, Maruja, que desfilan en la Ruxe Ruxe. Una agrupación creada en Vilaronte hace doce años, coincidiendo con el regreso de Maruja a su localidad natal desde Barcelona, y en la que empezó a colaborar desde su inicio, al tiempo que con Derek entraba Selene en la comparsa, otra de las nietas que cumplió cinco años desfilando y sigue este año con casi 17. Una tradición a la que este año se suma Darien, de 12, y la pequeña Izarbe, de dos, que ya desfiló en el último Entroido, aunque lo hizo en la silla de bebé. Este año irá delante junto con otros pequeños, pero no tardará en poder hacerlo en filas, pues ya mueve los pies como las mayores.

Abuelos, padres e hijos disfrutan juntos de una fiesta sin edad

Los dos chicos desfilan con percusión y Selene en el grupo de baile, "mola mucho y es una rutina y si falta lo echas mucho de menos", confiesa, como ocurrió el pasado año en que el día de Carnaval fue un día de llorera compartida. Ya pensando en el sábado se emociona Maruja, que no desfila pero va a todos los lugares donde compite la formación, pistola de silicona en mano, para reparar los entuertos y pegar lo que se va descolocando para que todos luzcan perfectos. "Mira cómo será que mi marido me regaló una inalámbrica y en mi casa ya se ríen de mí, porque yo lo soluciono todo con silicona caliente", dice Maruja, una de las muchas manos que ayudan en la confección, artesanal, de todos los adornos con que complementan el disfraz los Ruxe Ruxe.

"Lo pasamos muy bien y nos divertimos muchísimo", asevera la mujer, "que es la abuela de toda la comparsa", reconoce su nieto mayor, algo que ella lleva con orgullo infinito. "Soy la más mayor de todas y voy a estar hasta el final, tanto que tengo dicho que en mi entierro vayan las Ruxe turutando", confiesa.

Maruja está feliz de que sus nietos disfruten desde dentro igual que ella lo hace en la retaguardia de una formación, en la que conviven cerca de setenta personas de diversas edades y concellos y que, tras estrenar en Foz, se desplazan a otros desfiles de la comarca y la vecina Asturias. "Para nosotros los premios son lo de menos, lo que buscamos es pasarlo bien", resume Derek.