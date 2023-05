La nueva Federación Española de Espeleología tendrá sede fiscal en Mondoñedo

La aparición en el BOE de los Estatutos de la Federación Española de Espeleología pone fin a nueve años de anomalía jurídica, administrativa y práctica en los que uno de los paraísos mundiales de esta disciplina no ha contado con una federación reconocida por el Consejo Superior de Deportes (CSD). La sede fiscal de la nueva federación estará en Mondoñedo (Lugo), donde desde 2019 se sitúa el Centro Nacional de Documentación Espeleológica.

Tras aprobar el 26 de abril la Comisión Directiva del CSD los Estatutos, el proceso se cierra este jueves con la publicación en el BOE de la Resolución de la Presidencia del CSD con dicho texto.

Hilario Ubiedo, coordinador de la Confederación de Espeleología y Cañones en la que se agruparon las federaciones autonómicas durante la anterior etapa, será también el presidente de la junta gestora de la nueva federación hasta que en 2024 se celebren elecciones.

Finalmente, se englobarán en la federación española todas las federaciones autonómicas excepto la de Baleares, que no ha querido participar. La de Andalucía, que también estaba fuera de la Confederación, se unió al proyecto tras un cambio de presidente que desbloqueó el acuerdo.

"Retuvimos la documentación tres meses al ver que la federación andaluza quería sumarse y ahora mismo tenemos mucha unión entre todas", dijo a Efe Ubiedo, que añadió que "a bote pronto no van a cambiar muchas cosas, porque la Confederación hacía ya las funciones de la federación, pero tener la representación nacional reconocida por el CSD es un paso que va a ser bueno para todos".

La Confederación ya ha aprobado trasladar a la federación la representación en los organismos europeo e internacional correspondientes. "Ahora tenemos mucho trabajo para crear las estructuras y poner los cimientos de la nueva federación, hacer los reglamentos internos", indicó Ubiedo. "Han sido nueve años en los que algunas autonómicas han estado desvinculadas de la Confederación y hay que unificar reglamentos de competición y de zonas de exploración". "Todos pensamos", añadió, "que con este reconocimiento vamos a poder potenciar mucho nuestro deporte a todos los niveles".

Se calcula que en España hay unas 3.000 grandes cavidades con un desnivel superior a los 300 metros. La Federación Española de Espeleología no existía desde que en mayo de 2015 el Juzgado nº 4 de lo Mercantil de Madrid notificó el auto de liquidación de la antigua federación y suspendió todas sus facultades. El organismo acumuló deudas de hasta 460.000 euros, se declaró insolvente y fue liquidado.

En septiembre de 2021 trece federaciones autonómicas y dos asociaciones de clubes registraron en el CSD la documentación necesaria para crear una nueva federación, tras más de 30 reuniones con el Consejo. Los cambios en la presidencia y otros cargos directivos del CSD también dificultaron los trámites.

Tras la publicación en el BOE de la resolución, como presidente de la junta gestora Hilario Ubiedo debe hacer un escrito al CSD solicitando permiso para no convocar elecciones este año y sumarse ya al calendario electoral de 2024, año en el que todas las federaciones pasarán por las urnas. Ubiedo considera que iniciar este año un proceso que se prolongaría quizás hasta diciembre y volver a convocar elecciones en el primer semestre de 2024 no tendría mucho sentido. "En el CSD han dicho que no habrá problema" en aplazar las votaciones hasta el año que viene, apuntó.

Cuando haya elecciones, Ubiedo tiene intención de presentarse a presidente y cree que contará con el respaldo de la asamblea. "De hecho, pienso que si no me presentase, muchos presidentes me lo echarían en cara", dijo. Los Estatutos, con 91 artículos, establecen un máximo de dos mandatos de cuatro años para los presidentes.