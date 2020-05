Nueva fase de las obras de mejora la carretera de la costa

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana retomó este lunes las obras de rehabilitación estructural de la carretera Nacional 642, comúnmente conocida como la carretera de la costa. Se trata de unos trabajos muy destacables porque, en esta fase, cuentan con un presupuesto total de dos millones de euros y dejarán en perfecto estado el firme de uno de los viales de toda la provincia que presenta una mayor densidad de tráfico, especialmente durante el verano.

La subdelegada del Gobierno en Lugo, Isabel Rodríguez, recordó que las obras que ahora están ya en ejecución se suman a otras realizadas por el Gobierno desde 2018 en las que se invirtieron ya 3,5 millones de euros. Admitió que son unos trabajos muy necesarios porque vienen a mejorar el estado del firme de una vía "que experimentara un grave deterioro nos anos anteriores co conseguinte perigo para a circulación rodada por unha estrada que serve para vertebrar A Mariña".

Asimismo, la responsable gubernamental en la provincia recordó que dicha rehabilitación estructural que está en ejecución se distribuirá en varios tramos. Esos tramos afectarán a los municipios de Ribadeo, Barreiros, Burela y Cervo. Concretamente, el proyecto de mejora se ejecuta en un total de más de 20 kilómetros de vial entre los puntos kilómetricos 26,9 a 28,8 y del 36,5 al 55.

A nivel técnico, las obras de mejora que se están ejecutando en la Nacional 642 consisten "na substitución do firme actual por unha capa de rodadura de alta adherencia. As obras comezaron en 2019, contan con un presuposto de 1.966.484 euros e está previsto que rematen no mes de xuño".

La N-642 registra mucho tráfico al canalizar todo el derivado de empresas y particulares de A Mariña, y sobre todo en verano

Isabel Rodríguez indicó que el ministerio decidió acometer este proyecto de rehabilitación integral del firme de la carretera de la costa para poder mejorar las comunicaciones y la seguridad viaria en distintas zonas de A Mariña Oriental y Central "dado o grave deterioro que sufriu esta vía nos últimos anos". "De feito", añadió la responsable política, "o Goberno central xa realizou dúas reparacións urxentes desde 2018, coa realización de obras de emerxencia para mellorar o firme en distintos treitos da vía, proxectos nos que o Goberno investiu 1.523.866 euros".

Estos trabajos en esta carretera son siempre especialmente demandados debido a que la N-642 registra un enorme tránsito de vehículos ya que vertebra la comarca dando salida y acceso a la autovía del Cantábrico a grandes focos de vehículos pesados como son los puertos de Burela y Celeiro o Alcoa, además de atender las demandas de las decenas de miles de ciudadanos de toda la comarca. Pero además, en la época estival la carretera sufre muchísimo debido al denso tráfico que tiene que soportar. Está por ver lo que sucederá este verano, pero en principio debe estar en el mejor estado posible también para evitar que se acelere su deterioro.