Nueva etapa para Doce Lecer

La cafetería Doce Lecer de Burela siempre se caracterizó por ser un lugar diferente, muy vinculado a la cultura y que desde 2021 lucía un solete de la Guía Repsol. Cuando en septiembre sus propietarias, Dori y Tata González, decidían cerrar sus puertas ante la imposibilidad de compatibilizar su gestión con sus ocupaciones laborales dejaron a muchas personas habituadas a este espacio huérfanas. Pero el cartel del traspaso duró poco más de dos meses porque desde hace unos días, Edna Fernández Varela y Melani Correia Martínez son las encargadas de devolver a la vida al emblemático lugar situado en la Praza da Mariña.

"Trabajé aquí durante dos años y les cogí mucho cariño a Dori y a Tata y ellas a mí también", asegura Edna, "el local es un sitio que me encanta porque es muy bonito y acogedor y la gente que viene aquí se siente muy a gusto, así que cuando surgió la posibilidad de coger el traspaso hablé con Melani y nos decidimos". "Estamos muy contentas, ilusionadas y con muchas ganas de empezar", aseguran.

Será en enero cuando Doce Lecer vuelva a la vida y lo hará con la misma estética y la misma filosofía de siempre. "Nuestra idea es mantenerlo todo igual porque nos gusta así", aseguran. "Antes de trabajar aquí, ya venía habitualmente y era como estar en el salón de casa, es un lugar muy agradable y tranquilo y así queremos mantenerlo", explica Edna. El objetivo con el que están empezando esta aventura empresarial es la de dedicarse a servir desayunos y meriendas y mantener un horario diurno. "Queremos mantener una hora de cierre temprana durante toda la semana y los viernes y sábados lo ampliaremos algo, pero aun así no queremos cerrar muy tarde", aseguran.

Y es que ambas son madres y una de las razones que las llevó a apostar por crear su propio negocio es la posibilidad de poder elegir sus horarios y conciliar su vida laboral con la personal. "Las dos tenemos hijos pequeños y queremos poder llegar a casa temprano y hacer una vida lo más normal posible con los niños, pasar tiempo con ellos", explican. Las dos tienen experiencia en hostelería, por eso saben bien que los horarios no son sencillos y quieren aplicar otra filosofía en su negocio. "Llevo desde los 16 años trabajando en hostelería y es un sector que me gusta mucho porque te permite conocer a mucha gente", indica Edna, pero reconoce que también es un trabajo complicado.

Ambas están ilusionadas con este nuevo proyecto, aunque no exentas de las preocupaciones que implica aventurarse en un negocio propio. "Estamos contentas, pero cuando la gente nos dice que el momento es muy complicado porque las cosas no están bien ahora mismo, te da miedo porque realmente no sabes como te va a ir", afirma Edna. "Hay que probar y no puedes empezar pensando que te va a ir mal, por eso tenemos todas las ganas y mucha positividad para afrontar el reto", añade Melani.