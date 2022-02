La nueva directiva de Aspanane ve urgente la creación de la residencia

La asociación Aspanane tiene una nueva junta directiva para los próximos dos años y un objetivo claro heredado del anterior equipo, conseguir la residencia para sus usuarios de más edad. "É unha necesidade imperiosa", recalca la nueva presidenta, María Dolores Fernández Pérez, a la que acompañan en esta etapa Justa Soledad Pérez Fernández de vicepresidenta, Adela Agrelo Ferrer de secretaria, Paulina Franco Valella de tesorera y, como vocales, Inacio Jacinto Hernando Nuevo, Víctor Manuel Lamelas Ferreiro, María Carmen Álvarez Andrade y María Inés Seijas Manso.

"Na familia de Aspanane hai agora mesmo xente maior que se ve cuns rapaces que non sabe que facer con eles, non quere alonxalos moito e cunha residencia en Viveiro veríamos a luz. Hai moita xente que o necesita pero de verdade, imperiosamente, non é momento de demora", dice la nueva presidenta, que recuerda que la anterior directiva "xa loitou moitísimo" y avanza que el nuevo equipo "non parará ata conseguilo". Recuerda que no hay cerca ninguna residencia específica para personas con capacidades diferentes: "Os nosos rapaces necesitan unha solución xa e non se pode esperar moito", insiste.

La intención del colectivo era habilitar su residencia en el mismo edificio de su centro de día, en las instalaciones que ahora ocupa la escuela oficial de idiomas. Para ello habría que reubicar estas aulas y se barajaba el colegio viejo de Celeiro, pero los trámites para la cesión del espacio se alargan. La directiva tiene intención de volver a hablar con las administraciones implicadas para buscar una solución. "Creo que o imos conseguir", dice la presidenta.

María Dolores Fernández asume el puesto "con moita ilusión" después de casi treinta años en la asociación, pero sin cargos relevantes. "Creo que este 2022 vai ser o noso ano pero temos que traballar moito. Na nosa asociación nunca nos foi nada dado, hai que pelexar moito polas cousas e poñerlles moito empeño e moito tesón para ilas conseguindo", relata.

Avanza que continuarán realizando iniciativas "para darlles máis visibilidade aos rapaces e ás cousas que fan", y pone en valor los trabajos que realizan en los talleres de serigrafía, madera y cerámica, que tuvieron un gran éxito en el mercadillo de San Valentín y esperan volver a sacar a la calle si hay feria renacentista.