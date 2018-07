Nueva dimisión en el gobierno de Lourenzá en los últimos meses

El responsable del área de obras de Lourenzá, Carlos Rivas, presentó el pasado lunes su dimisión al cargo. Es la segunda renuncia que debe afrontar el equipo de gobierno de Rocío López en los últimos nueve meses, después de que a principios del pasado mes de octubre también dimitiera el hasta entonces concejal de deportes, Francisco Dasilva.

Los argumentos esgrimidos por Rivas en su renuncia son similares a los que había planteado Dasilva en su momento, falta de entendimiento con la alcaldesa y el teniente de alcalde. "Non estamos de acordo en moitas cousas e non podo facer aquelas cousas que lles prometín aos veciños, polo que vexo xusto deixar o cargo e deixar de cobrar a dedicación parcial de 360 euros ao mes que cobraba", aseguraba este miércoles Rivas, que ya había sido concejal con los socialistas durante el pasado mandato, cuando ocupaban la oposición.

Desde el equipo de gobierno no tardaron en reaccionar a esta dimisión y subrayan que viene motivada "porque o pasado venres nunha reunión entre o equipo de goberno e a agrupación local do PSOE se decidiu retirarlle a concellaría de obras e someter á consideración do pleno a eliminación da dedicación parcial", explican en un comunicado. Con respecto a las decisiones municipales, matizan que "a alcaldesa ten en conta a opinión de todo o seu equipo, pero as decisións finais ten que tomalas ela, que para iso é ela a última responsable".

Con respecto al sustituto de Rivas, desde el gobierno aseguran que tomará posesión previsiblemente en el pleno de septiembre. Por orden de la lista que concurrió a las elecciones sería José Moirón, que iba de número diez. El número nueve lo ocupaba Ana Belén Martínez, que tomará posesión el jueves en sustitución de Dasilva.

Los socialistas quisieron enviar un mensaje de tranquilidad a los vecinos recalcando que el Concello "segue funcionando sen problema".