O Veiguello: la nueva asociación que quiere revitalizar Trabada

El municipio de Trabada cuenta con una nueva asociación cultural presentada el pasado fin de semana y llamada Veiguello. Su primera actividad la denominaron Camín de outono y fue en realidad un encuentro en Vilaformán que contó con la participación del ilustrador Cristian F. Caruncho, premio Castelao de Banda Deseñada pero tienen previsto realizar e impulsar multitud de actividades como residencias artísticas. En ellas ofrecen viviendas a gente de diferentes espectros del arte para que luego sus conocimientos y su hacer lo reviertan de algún modo en el vecindario del municipio.

Esta actividad se enmarca dentro de las I Xornadas da Cultura e a Terra de este colectivo que según explican ellos mismos "xorde como unha iniciativa para dinamizar culturalmente esta zona con actividades coma obradoiros, exposicións, recitais ou residencias artísticas".

En este caso, el paso de Caruncho por Trabada consistió en la realización de una ruta por la parroquia de Vilaformán "na que foi ilustrando diferentes localizacións mentres as persoas asistentes escoitaban e debuxaban a partir dos relatos rurais da Casa da Taberna de Tomasa, da Casa do Maiorazo e da Casa do Capador".

Estas jornadas contaron también con la presencia del actor Miguel de Lira o del director de cine Andrés Goteira, además de con el experto en microtoponimia Álvaro Crego. Su pretensión es darles continuidad con el que denominan ‘Camín de Primavera’. "A idea é organizar este tipo de encontros con periodicidade trimestral, xuntando xente da zona con creadores que acheguen a súa experiencia dende diferentes disciplinas coma o cine, a música ou a literatura», según la presidenta de la asociación, Ana F. Moreiras. Estas actividades contaron con la presencia de la alcaldesa de Trabada, Mayra García Bermúdez, que calificó el proyecto de "dinámico, ilusionante e innovador".