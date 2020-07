"Nuestro objetivo social es que los jóvenes tengan interés por la ría"

EL PRÓXIMO viernes se celebrarán las elecciones para elegir la directiva del Real Club Náutico de Ribadeo para los próximos cuatro años. Uno de los dos candidatos que optan a ocupar el puesto es Juan Calvo, hijo del expresidente del Gobierno con fuertes vínculos con Ribadeo. En su candidatura reúne a conocidos nombres del mundo empresarial.

¿Por qué tomó la decisión de presentarse para presidir el Náutico?

El Real Club Náutico de Ribadeo nace en 1974 y su implantación y sus actividades crecieron en paralelo con el desarrollo de las infraestructuras portuarias de Ribadeo. Desgraciadamente en los últimos veinte años se instala la tendencia a convertir las elecciones en una discusión sobre las vidas de los candidatos, que rápidamente deriva en la descalificación personal. Los electores ya casi han olvidado que de lo que se trata es de elegir el proyecto de club que consideren mejor. Los últimos ocho años solo han sido la historia de un larguísimo pleito entre las directivas saliente y entrante. El club está en un punto muerto. Cuando el pasado febrero se pone en marcha el proceso electoral, adelantándose en ocho meses a su fecha natural, surge la idea de presentar una candidatura alternativa que permita salir del estancamiento.

¿Le resultó complicado formar la candidatura?

Montar una candidatura es casi siempre muy complicado, requiere tiempo, hay que reunir un grupo de personas que represente la realidad del club y buscar un consenso en torno a algunas ideas, pocas pero muy claras, y esto no es tarea fácil. Normalmente ese proceso de gestación empezaba en el verano del año electoral y culminaba en las elecciones de noviembre. Tiene toda la pinta de que, detrás del sorprendente adelanto electoral y de lo ajustado calendario propuesto, se oculte el deseo dificultar la aparición de una lista alternativa. Sin embargo, en el plazo de dos semanas surgió una candidatura en torno a tres ideas: retomar y ampliar las escuelas de vela y las escuelas de invierno, mejorar la oferta de servicios de marina seca y pantalanes y terminar con el clima de enfrentamiento entre socios.

¿Qué proyectos tienen para las instalaciones?

Durante mucho tiempo la modificación de la bocana ha sido la prioridad de diferentes directivas. Ahora que Puertos está a punto de acometer esa obra nosotros creemos que es momento de poner sobre la mesa la vieja idea de ampliar el puerto deportivo en la ensenada de la Vilavella. Ribadeo tiene aún mucho potencial turístico por delante y no cabe duda que la posibilidad de tener una plaza de pantalán puede ser determinante para mucha gente a la hora de fijar en Ribadeo y su entorno su segunda residencia. También nos gustaría relanzar la vela latina, una tradición local que debemos conservar.

"Queremos renovar y ampliar las embarcaciones de vela ligera y poner en marcha un gimnasio"

¿Qué necesidades encuentran?

Nos preocupa el estado de las embarcaciones, muchas de ellas muy cerca del final de su vida útil. Nuestro primer esfuerzo debe ir en esa dirección, renovar y ampliar la flota de embarcaciones de vela ligera del club para ser capaces de abordar con éxito el programa de escuelas de vela. Nuestra segunda prioridad sería un gimnasio, que no solo materializaría una aspiración de muchos socios, permitiría reforzar la escuela de invierno y ayudar a tener un monitor, que podría simultanear su trabajo con la dirección del gimnasio.

¿Qué potencialidades ofrece el club a Ribadeo?

Antonio Cuervas-Mons—más conocido como Ñeti—es un navegante español que se ha hecho famoso en las regatas Volvo Ocean Race y Rolex Sydney Hobart. Se formó en el Real Club Marítimo de Santander, pero su interés por la vela se lo despertó su abuelo navegando de niño en la ría de Ribadeo. La ría también lleva muchos años dando muy buenos olímpicos en remo.

¿Por qué no va a poder el Náutico situar en el palmarés mundial de vela ligera a jóvenes formados en sus instalaciones?

Mi candidatura considera que el objetivo social del club es despertar el interés por la ría en los más jóvenes y una vez conseguido esto acompañar su formación, no solo en las categorías de iniciación sino también en categorías olímpicas. Sería estupendo que el club pudiera llevar en un futuro el nombre de Ribadeo a esas competiciones.

¿Qué significaría para usted presidir el club?

En primer lugar me llenará de satisfacción porque mi padre intervino en su creación y fue vocal de su primera junta directiva en 1974. Además, a todos en nuestras vidas nos gusta tener proyectos, algunos tenemos la vocación adicional de hacer cosas que escapen el horizonte personal. Presidir un club, como presidir un Ayuntamiento, da la oportunidad de impulsar ideas en un horizonte más amplio. En su día, la Alcaldía de Castropol me permitió impulsar cosas cuya consecución me ha ha reportado algún disgusto pero muchas satisfacciones y que han servido para mejorar las condiciones de vida en el entorno de la ría. Desde el club se puede acercar a los jóvenes al conocimiento de esa ría y despertar en ellos el interés por los deportes náuticos y eso también contribuye a la mejora de la Juan Calvo Sotelo. calidad de vida.