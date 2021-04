Por Nuestro Faro sostiene que un informe obliga a dar libre acceso a la Illa Pancha

El colectivo Por Nuestro Faro aseguró este jueves haber tenido acceso a una documentación "que non podemos publicar integramente por condicionantes legais" en la que según aseguran se constataría que el Concello de Ribadeo estaría "obrigado a tomar medidas eficaces para garantir aos veciños o libre exercicio do seu dereito a facer uso dos terreos non concesionados da Illa Pancha". Esto significaría que sería el Ayuntamiento el que, con sus medios, tendría que garantizar que la gente que esté interesada pueda acceder al islote en el que se encuentra el antiguo faro, ahora reconvertido en apartamentos turísticos.

Los miembros de este colectivo vecinal aseguran que el Concello tiene dicho escrito en su poder pero protestan porque el gobierno municipal no lo dio a conocer a la ciudadanía. Añaden que esa circunstancia de obligatoriedad del acceso público al islote "aparece 19 veces, negro sobre branco" apuntando que "a lexislación vixente esixe que o vecindario teña acceso libre a un espazo público".

Añaden que bajo su punto de vista desde el Concello de Ribadeo "non se fai nada para un beneficio e aproveitamento privado".

Sobre esa documentación simplemente indican que se trata "dun proceso xudicial, no que o noso grupo non tivo unha participación directa e do que non podemos dar máis datos polas limitacións anteditas, pero debemos informar de que temos o texto íntegro do mesmo, que solicitamos ao Xuzgado número 2 do Contencioso Administrativo de Lugo e recibimos o martes pasado".

En base a lo leído en el mencionado texto, los miembros de Por Nuestro Faro consideran que se confirma algo que ellos sostuvieron en todo momento, que es que "a porta da Illa Pancha debe estar aberta ao público sen negún tipo de restricións" y añaden que entienden que "o Concello de Ribadeo ten a responsabilidade institucional e democrática de dar conta aos veciños desta información".

CONCELLO. El alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez, explicó que la sentencia a la que se refiere este colectivo no es firme y se encuentra recurrida. Añadió que en el momento en que se haga firme se cumplirá "de forma estrita e atendendo á lexislación, faltaba máis". Pero indicó que este proceso "ten os seus propios tempos que marcan os tribunais, non os que quere este colectivo".