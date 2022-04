La asociación ribadense Por Nuestro Faro considera que la sentencia del Tribunal Superior de Xusticia de Galicia declarando la obligatoriedad de dar acceso libre a la Illa Pancha de Ribadeo sin que la empresa Eirobra pueda restringir el acceso al islote a quienes no sean usuarios del bar o los apartamentos turísticos que tienen en el faro allí ubicado es insuficiente. Lo que reclaman es que se cierre tanto el bar como los apartamentos turísticos y, además, lanzaron una acusación tanto al Concello de Ribadeo como al Mitma y, más concretamente, a la Autoridad Portuaria Ferrol-San Cibrao, de la que depende directamente la Illa Pancha, ya que aseguran que ambos adoptaron "a decisión política de privatizar a Illa Pancha a calquer custo".

Por este motivo el colectivo, que desde el principio se mostró contrario a todo este proyecto empresarial, considera que la decisión del alto tribunal gallego no es suficiente e insiste en un tema que, según su punto de vista, "os tribunais de xustiza eluden sistematicamente pese ás denuncias do noso grupo: o peche sistemático da porta da Illa Pancha non só incumpre as esixencias da Lei de Costas sobre o dereito de acceso da veciñanza á zona de servidume de tránsito, senón o que é moito mais grave, a barreira que supón a porta a ambulancias, equipos de extincións de incendios e outros servizos de este tipo".

En este punto se paran para hacer un apunte de mayor calado, ya que la asociación dice que "é necesario subliñar unha vez máis que a connivencia entre o Concello de Ribadeo e a Autoridade Portuaria do Ministerio de Fomento para privatizar a Illa Pancha bordea nunha responsabilidade criminal en caso de accidente, incendio ou imprevistos similares".

Por eso consideran que "cargar as tintas" sobre la empresa concesionaria, Eirobra, es "unha artimaña" para no entrar a fondo en esa decisión de fondo de "privatizar a Illa Pancha", aunque matizan que la empresa "naturalmente ten a súa parte de responsabilidade".

Por Nuestro Faro sostiene que "entre 2013 e 2015 o Concello de Ribadeo e a Autoridade Portuaria consensuaron os procesos e os trámites para privatizar a Illa Pancha", apunta que todas las decisiones judiciales les dieron la razón sobre la necesidad de garantizar el acceso público al islote y vuelven a acusar al Concello de intentar impedirlo y «dilatar» el cumplimiento de las decisiones judiciales precedentes.