Por Nuestro Faro denuncia ante el BNG que no se garantiza el acceso a Illa Pancha

La asociación vecinal Por Nuestro Faro de Ribadeo envió este miércoles un correo al grupo parlamentario del BNG y a su sede nacional para denunciar que el Concello ribadense no garantiza el acceso a la Illa Pancha, tal y como exige una resolución del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). El colectivo expresa que "ao marxe das circunstancias particulares de cada caso, o substancial é a privatización inxustificada dun ben común e, no caso da Illa Pancha, a través dunha serie de procedimentos flagrantemente opacos e ilegais, como temos demostrado repetidamente, e así foi confirmado polos tribunais e por seis informes do Defensor del Pueblo".

Por Nuestro Faro reclama conocer la postura política de la dirección u organismo competente del BNG respecto a este asunto, dado que el gobierno municipal de Ribadeo pertenece a dicha formación y "vén apoiando a privatización de forma activa dende o comezo do proceso". El colectivo subraya que agradecería el apoyo de dicho partido contra la privatización de la isla ribadense, igual que sucede con la Illa da Creba, enclavada en la ría de Muros y Noia.

La asociación recuerda que el alcalde ribadense afirmó en noviembre de 2016 que "isto non é Grecia, onde se privatizan as illas", mientras Por Nuestro Faro defiende que sabía que "aquello era un farol, como lo fue anunciar el pasado 13 de abril que un contencioso le daba la razón al Concello para que se garantizara el acceso libre a Illa Pancha, porque aún estamos esperando a que haga cumplir la resolución del TSXG".

El colectivo agrega que la isla ribadense no es una isla griega, ni tampoco la Illa da Creba, "defendida por los ciudadanos contra la privatización en Muros a principios de este mes. Y tampoco el alcalde de Ribadeo es igual que los representantes del BNG, que el 9 de mayo estuvieron en Esteiro (Muros) llevando la iniciativa de la recuperación de la isla con la presentación del cuaderno A illa da Creba. Un baldío comunal editado por Galiza Sempre", señala.

En este sentido, añade que para apoyar la movilización social que reclama dicha isla de Muros como pública, hace unos días comenzó la batalla legal por su recuperación con la presencia del responsable de la plataforma local que lucha por esa causa, la diputada del BNG Rosana Pérez y la representante de Galiza Nova y concejala nacioanlista en Muros Maruxa Martínez.