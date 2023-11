Por Nuestro Faro critica que siga "sin legalizar" la fosa séptica de Illa Pancha

La asociación de vecinos Por Nuestro Faro denuncia que la fosa séptica del faro de Illa Pancha en Ribadeo -que alberga un hotel- está "en situación irregular desde hace años". El colectivo presentó en 2018 unas alegaciones a la propuesta de legalización de esa fosa que impulsaba Augas de Galicia y un lustro después acaba de recibir la respuesta, pero asegura que esta no solo no tiene en cuenta sus argumentos, sino que «presenta un claro desfase con la situación actual de la isla y la actividad en la que ella se desarrolla», ya que desde 2021 también funciona allí una cafetería.

Por Nuestro Faro recuerda que el proyecto de legalización de la fosa por parte de Augas, que sigue "inacabado", fue presentado "después de que el hotel ya estuviese abierto al público y se hubiesen dado por buenos todos los informes, autorizaciones y licencias pertinentes, sin contar con el funcionamiento de dicha fosa". La asociación lamenta que "de nada han servido" las ocho declaraciones escritas del Defensor del Pueblo –con copia al Concello, a la Autoridad Portuaria y a la Xunta– que reclamaban un estudio de impacto medioambiental simplificado como exige la ley para una instalación ubicada en Red Natura 2000, Zona Especial de Protección de Aves (Zepa) y Lugar de Importancia Comunitaria (Lic).

"Algo tan simple como la evacuación de residuos, de higiene básica en cualquier país civilizado del siglo XXI, está en el aire", dicen desde el colectivo tras recibir la respuesta de Augas a sus alegaciones, que contestaron con un escrito dirigido al ente autonómico en el que proponen que se suspenda la propuesta actual de legalización de la fosa y se redacte un nuevo informe que tenga en cuenta los escritos del Defensor del Pueblo y la falta de estudio de impacto ambiental del proyecto, además de incluir los vertidos de la cafetería, el cambio de localización de la fosa y los impactos sobre la zona incluida en la Rede Natura 2000.

EN CONCRETO, Por Nuestro Faro dice a Augas que la demora de cinco años en emitir este informe podría afectar a sus contenidos: "Desconocemos los controles que se han efectuado a lo largo de estos cinco años de las emisiones emitidas por los apartamentos turísticos, pero evidentemente existe una contradicción manifiesta entre esta demora tan excesiva y el supuesto seguimiento de dichas instalaciones", dicen.

También replican a Augas que desde 2021 está funcionando una cafetería anexa al establecimiento hotelero y que desconocen si sus emisiones están conectadas a algún sistema de depuración o si se añaden al vertido que se trata en el informe, un documento en el que se cita la cafetería como algo "futurible", por lo que por Nuestro Faro subraya "esta contradicción entre la realidad actual y un texto que semeja redactado por lo menos dos o tres años antes".

Asimismo dicen a Augas que en el informe no se citan las condiciones que afectan al vertido por estar dentro de la Rede Natura, que no se toman en consideración los ocho escritos del Defensor del Pueblo en los que se expone "claramente la ilegalidad de todas las instalaciones por carecer del estudio de impacto ambiental" y no consta que el cambio de ubicación de la fosa haya sido analizado ni incluido en el expediente.