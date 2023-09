Nuco Pico e Xaime Miranda gravan en Barreiros a curtametraxe 'Hippocampus'

Xa colaboraran en varios traballos, un dos últimos o videoclip de Pelea que gravaron na Parrillada San Pedro, en Alfoz, cunha recua de amigos para darlle vida á primeira canción de II, o novo disco do de Frexulfe. Agora Nuno Pico pon o guión e Xaime Miranda dirixe outra historia. Quizais, na mesma liña pero dende outro punto de vista. Andan gravando a curtametraxe Hippocampus e onte estiveron na praia das Pasadas, en Barreiros.

"Fala sobre a memoria, a nostalxia, o guión trata de darlle ao protagonista a oportunidade de revivir algo, e de cambiar algún camiño", di Nuno deste proxecto aínda no forno pero no que levaban barrenando hai tempo, De primeiras parece pesimista de que tal experimento puidese saír ben pero esa posibilidade rondou algunha vez polo imaxinario de todo galego e ten dito propio: "Co sabido, sabido...".

E iso que insiste en bucear na Arcadia feliz da súa infancia. Ata hai cancións nas que a única carátula é unha imaxe de neniño tirada do album familiar. Así, para o tema Onde ela me quer levar foron alternando as fotos que ten sendo pequeno con imaxes tomadas agora e últimos vídeos das súas visitas. "Sempre nos interesou —di—, todo o que ten que ver con material existente, é natural que recorra a Frexulfe, acabas tirando dese rexistro e das fotos de pequeno". E sobre ese eterno retorno, completa: "Frexulfe é o sitio onde máis a gusto me sinto , alí onde máis tranquilo estou".

Tampouco é tan de estrañar en alguén que, dende que en 2021 lanzara o seu primeiro disco, no parou de xirar e xa leva arredor de 70 concertos. O próximo será este venres na Malatesta de Santiago, na antiga Sala Nasa, e en outubro ten bólos nas Canarias ou no Castañazo Rock de Santiago. "Estou moi contento, en directo é onde mellor o paso", explica.

Dende o lanzamento do primeiro adianto do disco, o tema ‘Pelea’ onde había unha longa nómina de mariñáns (Aida, Andrés, Azules, Becerra, Campillo, Candita, Carlos, Casi, Diego, Elena, Guadalupe, Humberto, Inma, José Antonio, Lila, Magín, Mario, Miranda, Moncho, Onésimo, Pepe Blanco, Pilar, Pupo, Roberto, Rosa, Santi, Silvino, Simeón, Sindo, Toño e Xosé Lois), agora están no empurrón final co disco editado por Ernie Récords.

A letra de ‘Pelea’ non erá moi aló de optimista: Desta mierda nunca me falaron. Naide ten piso, naide ten traballo. Naide ten moi claro se ten que marchar e eu, aquí tirado, jodido e pensando que ningún traballo merece a pena de buscar un traballo que mereza a pena. Por que durmo sempre co coitelo nos dentes?..., pero a el véselle animado e ata ben enfocado no disco producido por Carlangas (ex de Novedades Carminha) no estudio sevillano La Mina de Raúl Pérez.

"Penso que é máis importante o enfoque filosófico e dos grupos que che gustan que o proceso técnico de escoller amplificadores, micros e outros equipos; ter unha idea clara está por riba da técnica que dominas", opina Nuno. Anque logo saia un produto de moitas influencias. Cando se puxo ó disco, tiña claras as liñas de rock e de garaxe pero "dende o que tés na cabeza con rock e heavy, ó resultado cambia pois inflúen as ferramentas como as caixas de ritmo, guitarras ou sintetizadores".

A ESTÉTICA DO METAL. Para este disco II de grafía tan romana, Grande Amore elixiu portadas e debuxos moi do black metal ou death metal, a dous tonos con guerreiros coas espadas amenazantes e grandes demos —para sacar os internos ou os sociais—, como saíndo dos inframundos. Pero os sonidos son punk-rock e os arreglos tan electrónicos que parecen saídos dos 80. En todo caso, Nuno permitiuse tocar moitos paus e, se os do Resu lle colleran o disco a ollo, estaría nalgún dos seus escenarios.

Grande Amore. Aigi Booga

"Se me levan, eu encantado, pero non teño noticia de nada. Esa estética sempre me gustou para as camisetas e as portadas dos discos. Cando ía con miña nai ó Corte Inglés da Coruña sempre me fixaba nas de Motörhead, Judas Priest, Saxon...", argumenta.

Recoñece que "os deseños eran impactantes pero esa música daquela se me facía moi dura e agora a miña é moito máis electrónica, aínda que busque nos discos esa enerxía directa e potente".

Agora, coas súas portadas de esqueletes espada en man, Grande Amore (Nuno, Clara Redondo e mariagrep) segue coas fotos tomadas nos camposantos. Premios como o Martín Códax 2022 ou esas píluras dos Concertos e programas de Radio 3 (que os presentou como rexeneradores do underground galego, axudan. E seguen promocionando cancións como Foi todo verdá, Fumando espero, Ben Sabe Dios Que o Intentei que beben de Motörhead, Ramones ou The Stooges, Noutras hai referencias ao rock gótico de Sister of Mercy e algunha como Do Meu Corpo Van Nacer Outros Corpos tira máis da psicodelia. Por fin, remata o disco con festa, que aquí sen festa non se vive: ‘Eu son a noite’.