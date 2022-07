Novo Leader de Terras de Miranda

O GRUPO DE Desenvolvemento Rural Terras de Miranda acordou na última asemblea xeral celebrada no mes de xuño concurrir á convocatoria para a selección de organizacións candidatas a converterse en entidades colaboradoras na medida Leader de Galicia para o período 2023-2027 e empezar as accións preparatorias do deseño da futura estratexia de desenvolvemento local participativo do territorio.

Nos próximos meses realizarase a elaboración da estratexia local participativa, contando coa implicación de todos os actores públicos e privados do territorio de actuación do GDR para que fagan aportacións á mesma.

Anímase a todas as entidades a unirse ao GDR e a participar no proceso participativo.

Para a incorporación de socios, a asociación réxese polo principio de portas abertas garantindo a incorporación como socio de todas aquelas entidades con implantación local ou provincial, con presenza directa no territorio que soliciten a súa incorporación. Deberá estar legalmente constituída e dada de alta no rexistro correspondente e acreditar un ano de actividade no territorio.

Poden ser socios as entidades públicas e administracións públicas, así como as comunidades ou mancomunidades de montes veciñais en man común, sempre que se pronuncie expresamente a favor a súa asemblea xeral, as asociacións e organizacións de profesionais, as entidades sen ánimo de lucro e as organizacións profesionais agrarias con presenza no ámbito territorial correspondente.

Non poderán ser socios as persoas físicas e as sociedades mercantís baixo calquera das súas fórmulas, con excepción das entidades de economía social: cooperativas, sociedades agrarias de transformación ou sociedades laborais.

Os interesados poden atopar máis información sobre o proceso e o propio GDR Terras de Miranda na páxina web terrasdemiranda.org, no teléfono 982 50 71 11 ou no correo electrónico [email protected]