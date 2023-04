La Media Maratón Ribadeo-As Catedrais se correrá el 16 de septiembre

La novena edición de la Media Maratón Ribadeo-As Catedrais ya está en marcha. La prueba fue presentada en la localidad mariñana y se dio a conocer la fecha, que será el próximo 16 de septiembre. Las inscripciones estarán abiertas desde este viernes a las 17.00 horas.

De nuevo, la magia de correr por la costa entre Ribadeo y una de las playas más famosas de mundo, As Catedrais, se podrá vivir de nuevo. Serán muchos los atletas que se apunten a una prueba que tiene un gran componente paisajístico, ya que es difícil encontrar una carrera con un entorno como este. La prueba está organizada por el Concello de Ribadeo y colaboran, entre otros, El Progreso y Acisa Ribadeo.

A la presentación de la prueba, que tuvo lugar en el Campo de San Francisco, acudieron los concejales de deportes, igualdad y turismo, Jorge Díaz, Mónica Freire y Pablo Vizoso, respectivamente, además del técnico de deportes, Iván López, y de la presidenta y gerente de Acisa, Carmen Cruzado.

Jorge Díaz destacó el gran papel que realizan los voluntarios. "Esta carreira non serçia factible sen todo o voluntariado que se move, toda a xente que colabora, todos os que poñen ese granito de area para estar a disposición da organización. Querdo dar as grazas tamén a todas as entidades que colaboran nesta edición", comentó el edil de deportes.

El recorrido fue algo que destacaron también los protagonistas de la presentación de la prueba mariñana, entre ellos el delegado de El Progreso en A Mariña, Xavier Lombardero. "Os 21 quilómetros sobre asfalto, terra e zahorra seguindo o perfil dos acantilados e praias son unha marabilla para todas as idades e o grupo El Progreso está encantado de colaborar", comentó.

La presidenta de la Asociación de Comerciantes, Industriais, Servizos e Autónomos, Carmén Cruzado, comentó que "desde Acisa estamos encantados de colaborar con eventos deportivos como esta Media Maratón, que reúne ano tras ano a centos de deportistas en Ribadeo, que ademais de disfrutar da práctica do deporte e do espectacular percorrido da proba, tamén acoden a Ribadeo cos seus familiares", señala.

Un momento de la presentación. AMA

Además, advirtió que todas estas pruebas deportistas tienen una gran repercusión en la economía local "e iso é sempre moi importante. Neste caso será no mes de setembro, algo que contribuirá a prolongar a tempada de verán durante esa fin de semana", concluye.

El periodo de inscripción se abre el viernes a las 17.00 horas a través de portal de Championschipnorte. Para los cien primeros inscritos el coste será de 5 euros. A partir del 101 y hasta el 17 de mayo, día de las Letras Galegas, será de 6 euros. Entre el 18 de mayo y hasta el 25 de julio el coste será de 7 euros; del 26 de julio al 15 de agosto, de 8 euros, y desde el 16 de agosto al 12 de septiembre, cuatro días antes de la prueba, nueve euros.

En la edición del año pasado finalizaron la prueba casi medio millar de atletas, 496 exactamente. El ganador masculino fue Jonathan Fernández Ríos y la vencedora femenina fue Itziar Méndez López. Habrá que esperar al 16 de septiembre para ver quiénes el sustituyen.