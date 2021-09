"Nos quitamos un problema muy gordo del medio"

La marcha de los okupas de la casa que invadieron en Fazouro se ha realizado de forma voluntaria por los jóvenes que accedieron a ella sin autorización. "Ellos mismos llamaron a la Guardia Civil para avisar de que querían desalojar y desde el cuartel nos llamaron a nosotros para que fuéramos también, así lo hicimos y firmamos un acta de desalojo", explica el marido de la propietaria de la vivienda y quien se encargó desde un principio de encontrar una solución por las buenas.

Tuvieron que pasar más de diez días, pero al final lo logró. "Realmente no sabemos los motivos, pero para nosotros fue una cosa buena, que a veces también pasa", asevera sobre la decisión de los jóvenes de desistir y marcharse. "Desde luego esta noche hemos podido dormir bien, porque nos hemos quitado un problema muy gordo del medio", contaba en la mañana de ayer tras haberse hecho efectivo el desalojo.

Recuperar su propiedad supone también que retira la denuncia presentada, aunque desconoce si eso significará que se paralizan los trámites contra los jóvenes, a los que las autoridades tienen identificados, o se enfrentan a alguna multa o similar.

"No sabemos más, pero para nosotros ha sido la mejor solución, porque la casa no ha sufrido daños ni desperfecto alguno, así que por ese lado se han portado bien", relata el hombre, deseoso de volver a la rutina y esperanzado de que no tengan que volver, ellos ni nadie, a vivir una experiencia similar.

La vivienda, sita en el barrio de Santo André, lleva dos décadas deshabitada, pero los dueños acudían a menudo a la zona, donde incluso tienen plantaciones.