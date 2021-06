¿Nos pasamos o quedamos cortos con las fiestas y festivales para este verano?

La nueva normalidad veraniega está en el aire y mientras para diversos eventos como las verbenas o fiestas gastronómicas se anuncian pruebas piloto o formatos reducidos, según evolucione la pandemia, en otros lugares han cerrado carteles musicales repletos de estrellas. Que este año no sea viable un multitudinario Resurrection Fest en Viveiro no quita que sus organizadores estén detrás de otros como el Morriña Fest que se celebrará en agosto en Culleredo encabezado por Love of Lesbian o que en el vecino occidente asturiano hayan programado del 23 al 25 de julio el Navia Suena, con una nómina de grupos muy jugosa: Taburete, M Clan, Kiko Veneno, Rodrigo Cuevas, Hija de la Luna y Luar na Lubre. Y se vendan las entradas con uno de los reclamos de moda: festival sostenible y en condiciones de distanciamiento covid.

La limitación de aforos parece fundamental pero la música se abre paso de nuevo, incluyendo un mercado de diseño y arte. Pero hay otros eventos, gastronómicos incluso, que tienen anunciada su celebración. Entre los más inmediatos y también en el entorno Cantábrico, figura una jornada de promoción del bonito de Santoña que, con degustación gratuita, promociona Pescados y Mariscos de España, de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores, con el apoyo del Ministerio de Pesca. "Nos vemos pronto", es el mensaje.

Se trata de una jornada de diferenciación del producto pero aquí, respecto a la Feira do Bonito, declarada de Interés Turístico Nacional, el Concello de Burela pidió colaboración a la Axencia de Turismo de Galicia para no dejarla pasar este año y ofrecerla, al igual que el certamen de pintura mural Amarte, en algún formato seguro o compatible con la prevención frente al covid-19.

De momento, las pruebas de verbena, como la de este sábado en Mondoñedo y otros puntos de Galicia, no parece que arrastren mayor entusiasmo entre las comisiones de fiestas. Algunas de las consultadas en A Mariña dicen que además de los permisos y complicaciones por el covid, el establecer separaciones muy estrictas entre los asistentes a los bailes es harto complicado y la obligación de dejar fuera del campo de fiesta a los clásicos botiquines no ayuda. La disponibilidad de las empresas locales y vecinos para contribuir con sus donaciones a unos festejos dudosos también echa para atrás a muchos ramistas, a pesar de que en localidades importantes tenían contratadas de otros años orquestas de fuste. "Todo lo más solicitaríamos al Concello contribución para que venga alguna charanga que anime las calles durante el día del patrón", confiesa el experimentado presidente de una comisión.

AFORO CONTROLADO. El aforo controlado, como se hizo en Burela con los conciertos del Osa do Mar por el Día das Letras o el grupo de versiones Nostálgica, con motivo de las fiestas patronales, sería lo más factible de ver en muchas localidades mariñanas, ya que el San Xoán también resultará frío al no permitirse las hogueras en lugares públicos.

Y los conciertos más jugosos serán de pago y también con aforo controlado. En el festival de Culleredo, además de Love of Lesbian, se rotarán artistas de gran tirón de público como Nathy Peluso, Amaral, Morat, La M.O.D.A., Lola Índigo, True Mountains o Chica Sobresalto.