Los responsables de los terrenos cinegéticamente regulados (tecores) de A Mariña apuestan por la autorregulación a la hora de abatir jabalíes ante la normativa autonómica que permite la caza libre, incluso de las hembras. "Nós imos cazar coma sempre", resume uno de Ourol.

El presidente del tecor de Barreiros, Rafael Prado Amor, asegura que este año causó menos daños que el pasado en el municipio, pero "non quere dicir que nalgún tecor veciño haxa máis incidencia". Cree que "non hai tanto para cazar sen límites, hai outros xeitos de regulalo sen arrasar todo. Os cazadores somos conservadores, non depredadores. Nós no verán facemos xestión, se hai que pedir espera nocturna solicitámola e facemos batidas ao sementar o millo, incluso suministrámoslles nós millo, e agora coa espiga estamos cazando coma sempre", explica.



El barreirense señala que la consellería facilita el permiso para batidas cuando hay muchos daños, pero en la zona urbana no operan porque los disparos con rifles y escopetas "asustan á xente e ademais é perigoso. O ano pasado case entra un grandísimo no cuartel de Ribadeo, pero nós aí non podemos facer nada"·. Rafael apunta que el problema ahora es el lobo, "é outro cazador máis, mata xatos, ovellas, xabaríns...".

Por su parte, Juan José Prieto Pérez, jefe de cuadrilla en Foz, añade que "matar moito xabarín pode incrementar os ataques do lobo aos cans, porque enfróntase ao xabarín e parece que agora estes atacan máis aos cans e iso ten uns gastos veterinarios grandes. A lei está ben, pero tamén hai que axudar ao cazador".

Por Foz "hai bastante xabarín, van para zonas onde saben que poden criar, saen e volven para o mesmo sitio. Supoño que irán cada vez máis ás zonas urbanas, porque se sentirán máis protexidos. Agora a maior cantidade están no medio das casas, onde non se pode cazar por seguridade e por lei. Antigamente comían gando morto no monte, agora buscan nos contenedores do lixo".

Juan tampoco es partidario de cazar sin límite porque "senón acabas coa especie, xabaríns houbo toda a vida. Agora permiten matar femias e os raións, se matas todo nuns anos acabas coa especie. Hoxe matamos dous machos, de 80 a 90 quilos. Algúns tecores acordan cupos. Aos que nos gusta ter cans, se acabas con todo non podes entrenalos, nin terías cans, isto é unha bola".

El corzo quedó diezmado por la mosca en la zona

Desde el tecor focense indican que el corzo quedó muy diezmado a causa de la enfermedad de la mosca. Los cazadores indican que todavía se localiza algún animal enfermo. "Hai corzo, pero nada que ver co que había hai cinco anos, queda a terceira parte", explica un cazador ourolés, quien señala que en el municipio tampoco hay tanta plaga de jabalí ni tanto destrozo.

Las cuadrillas se consideran familias y como tales actúan, pues quitan la piel a cada ejemplar que se caza y lo preparan para comer. "Repártese entre os que veñen, xuntánmonos para comer, facemos chourizos. Isto é como unha familia, ademais dun deporte e da convivencia". Por eso, la mayoría optan por cazar como siempre sin recurrir a lo que llaman «exterminio total».