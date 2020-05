"Nos hacían mucha falta los bares"

"Más cañas que cafés" es lo que lleva servido Roberto Prieto, de Las Titas de San Cibrao desde su apertura el pasado viernes. Un estreno que ha sido muy bien acogido por la población, que ha vuelto así a ver cómo se llenaba de bullicio la Praza dos Campos, que concentra varios locales hosteleros, aunque el único que se animó a abrir antes de la fase 2 fue el de Roberto y su mujer, una decisión de la que no se arrepienten, pues "la gente ya lo demandaba y es que nos hacían falta los bares".

Nuestra cultura social, la necesidad de salir y el buen tiempo han sido la mezcla perfecta. "La terraza ha estado siempre ocupada, también de noche" y eso que en su caso se han podido montar mesas dentro hasta un cuarenta por ciento al estar enclavado en un municipio de menos de 10.000 habitantes.

Al terraceo de la hora de los vinos se han sumado también comidas y cenas, aunque la mayoría de los menús servidos han sido para llevar. Su carta, con raciones variadas, pizzas, hamburguesas y pastas lo permite, aunque algunos de los que han optado por consumir en el local han descubierto las reformas con las que se animaron a final de año.

"Fue todo seguido, las obras y el confinamiento, que nos llegó en el peor momento, con la suspensión de la Festa do Ourizo y empezando nuestra temporada más fuerte", cuenta el hostelero, de 30 años y natural de Ponferrada, que decidió seguir la tradición de la familia, pero lejos de ella. "A San Cibrao vinimos de vacaciones y siempre pensé que era un buen sitio para trabajar, el verano es muy bueno y en invierno vas tirando con Alcoa".

Los hosteleros tienen asumido que en verano tendrán más clientela local porque al no haber fiestas la gente se moverá menos

Y no se equivocó, dice, aunque ahora debe enfrentarse a una temporada de incertidumbre. "Creo que dentro de año y medio estaremos como antes, pero el caso es llegar allí, porque va a ser todo muy distinto y yo creo que será un buen verano, pero con gente de aquí, pienso que vendrán más porque, al no haber fiestas en ningún sitio, se quedarán aquí", explica el empresario, que ha podido sacar del Erte a sus cuatro empleados y que no cree que pueda aumentar plantilla en verano como solía hacer.

La imagen de las terrazas llenas se repitió en la jornada de este sábado en muchas otras localidades mariñanas, aunque la opción de cocina no se ofrecerá de lleno en todos los locales hasta mañana. Muchos de ellos ya estuvieron sirviendo a domicilio desde que se permitió y este fin de semana ha sido una especie de prueba, como recuerdan en La Quinta de Foz, el único de los varios locales que tienen sus dueños en la comarca que ha abierto sus puertas.

El retorno a la normalidad será paulatino, pero ya se añoraba el trato con los clientes y estos demandaban una vuelta a la vida de antes. Si el primer café en terraza era esperado, no lo son menos las raciones o las paellas típicas como las que se sirven en Cervecería Fina de Foz, que ya se pueden degustar en el local, donde este sábado se acercaron familias y parejas.

Una mesa en terraza se ha convertido en un artículo casi de lujo y los locales con espacio para ampliar capacidad son un desahogo para el sector hostelero tras dos meses en dique seco. Una incertidumbre de la que ya han salido, pero que se proyecta ahora en lo que será la temporada estival, aunque son muchos los que reconocen que la gente se está volcando y que si se continúa en esa línea, se puede salvar el verano. Los clientes se han acostumbrado ya a esperar a la desinfección del mobiliario antes de acomodarse, a saber que hay que ir al baño de uno en uno y a no contar con cartas en papel.