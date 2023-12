"Nos hacía falta ganar, y más en un derbi como este"

El Ribadeo ha terminado el 2023 con una sonrisa. El conjunto mariñano arrancó el triunfo en el derbi lucense en el grupo Norte de Preferente ante el Castro (3-1) y es undécimo en la clasificación, en la zona templada. El tanto que abrió el marcador lo hizo Pablo López Gallo, ‘Castrín’, que llegó esta temporada al conjunto mariñano procedente del Polvorín. Es su segundo tanto tras el anotado ante el Galicia Mugardos.

¿Feliz por la victoria?

Sí, la verdad es que nos hacía falta ganar. Además de la importancia de los tres puntos era un derbi, y en esos partidos todo el mundo quiere ganar, porque al final hay muchos jugadores que hemos coincidido en otros equipos y hay mucha rivalidad, lo que hace que la victoria sea más especial.

¿Cómo fue su gol?

Fue una jugada a balón parado que sacamos rápido. Santi peinó el balón al segundo palo, donde estaba yo solo para meter la cabeza.

Victoria importante pero la temporada del Ribadeo está siendo algo irregular, ¿está de acuerdo?

Sí, nos está costando mantener la regularidad, sobre todo fuera de casa. Nos cuesta crear ocasiones de gol y también nos meten goles con facilidad.

¿Qué tiene que mejorar el equipo para ser más consistente?

Creo que tenemos que intentar tener un poco más el balón para generar ocasiones a través del juego combinativo. Y tenemos que tener más seguridad defensiva, porque somos poco fiables atrás.

No me gusta jugar de central, pero lo hago porque prima lo colectivo por delante de lo individual»

Usted llegó este verano procedente del Polvorín, ¿qué tal la adaptación al equipo?

Bien, porque hace dos años ya estuve aquí y el vestuario es muy parecido, con muy buena gente. Futbolísticamente me está costando un poco, porque estoy jugando de central y no me gusta, pero lo hago por el bien del equipo, porque prima lo colectivo por encima de lo individual.

¿Y dónde le gustaría jugar?

Yo prefiero jugar un poco más arriba, en el medio del campo, o incluso de lateral.

¿Puede todavía el Ribadeo engancharse a la zona alta de la tabla?

A ver, está complicado, pero no descartado. No lo tenemos lejos, estamos a cuatro puntos del play off por el ascenso, y es una distancia muy corta. Evidentemente no descartamos nada, pero tenemos que mejorar muchas cosas.

Uno de los factores fundamentales en estas categorías es el compromiso a la hora de ir a entrenar, ¿lo hay en el Ribadeo?

Sí, lo hay, y eso es muy importante. Vamos todo a entrenar y eso es clave, sobre todo, para mantener al equipo bien físicamente.