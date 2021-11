Normas para crecer en los equipos de la comarca

"No hace falta ser duro. Es una cuestión de orden, de normas. Yo cuando he tenido normas en el vestuario, hemos ido bien. Y cuando no ha habido normas, hemos ido mal".

Esta fue la carta de presentación de Xavi Hernández como nuevo entrenador del FC Barcelona, una clara declaración de intenciones que llamó la atención en muchos círculos, pero que es más que habitual en la mayoría de equipos deportivos.

Con más o menos dureza, los rectores y entrenadores de los conjuntos de fútbol y fútbol sala de la comarca también intentan establecer un régimen interno con una serie de normas asumibles para todos los miembros de la plantilla y cuerpo técnico.

Los que se despisten un día o las incumplan, suelen pasar por caja. La rigidez y el número de normas a cumplir crece en función de la categoría del club y su nivel de profesionalidad.

Es por ello que los que tienen más pautado todo son los jugadores y jugadoras del Pescados Rubén Burela, los dos únicos profesionales de toda la comarca. Y en su caso no solo se circunscriben a los entrenamientos, partidos y desplazamientos, sino que también tienen que respetar unas normas en los actos en los que representan al club.

Tanto los hombres como las mujeres reciben a principio de la pretemporada por escrito unos protocolos que tienen que respetar durante toda la campaña. En ellos se establecen las multas que han de pagar por llegar tarde a los entrenamientos o a los partidos, el uso del móvil o el código de vestimenta en desplazamientos o actos institucionales, así como una serie de recomendaciones en cuanto al cuidado de su imagen y al uso de las redes sociales, un punto que cada vez se esmeran en cuidar con mayor delicadeza en todas las entidades deportivas.

La puntualidad

La puntualidad es indispensable para que los técnicos puedan desarrollar sin problemas las sesiones que tienen preparadas. Es por ello que los despistes o retrasos en cuanto a las horas en las que están citados a entrenamientos y partidos también les cuestan dinero a las futbolistas de Lucas y a los jugadores de Riquer.

Llegar tarde a un entrenamiento supone 1 euro durante los cinco primeros minutos, transformándose en 1 euro por minuto a partir del sexto. En el caso de los desplazamientos y en los días de partido, la impuntualidad se castiga con el doble de multa, ya que hay puntos en juego y llegar al pabellón a la hora planificada es fundamental para poder realizar el calentamiento en las mejores condiciones.

Lo mismo ocurre con las horas del plan de viaje para que las comidas y el descanso no se vean alterados.

El peso

Una buena condición física marca muchas veces la diferencia en el deporte. Es por ello que en los principales clubes de la comarca también se lleva a cabo un control del peso y la masa corporal de los deportistas.

En los profesionales del Pescados Rubén incluso cuentan con un completo servicio médico a su disposición, que, además de doctor, preparador físico, fisio, podólogo o enfermera, incluye un especialista en nutrición.

En el Ribadeo FC "controlamos o peso de xeito rutinario, pero o certo é que non temos sancións referentes a iso", señala su técnico, Dani Moirón. Sí las tienen en el régimen interno que ha instaurado David Páez en el Viveiro.

El control de peso se realiza en cada entrenamiento y el que exceda de los parámetros que determine el preparador físico tiene que pasar por caja. Junto al peso controlan el índice de masa corporal.

El uso del móvil tiene un capítulo especial en las normas del Pescados Rubén Burela. Durante la semana son muchas las horas que comparten futbolistas y cuerpos técnicos en entrenamientos, desplazamientos y partidos, así que establecen una serie de momentos en los que estos deben permanecer apagados o en completo silencio.

Es por ello que no está permitido su uso "durante desayunos, comidas o cenas en grupo antes de disputar el partido de la jornada", así como en "reuniones o charlas técnicas y entrenamientos".

Los días de partido la multa asciende a 1 euro por cada vez que suene, mientras que si es antes de un partido, la sanción sube a 2 euros.

Asimismo, los futbolistas del conjunto burelista están obligados a subir una serie de datos a Quanter, una aplicación que sirve para monitorizar el descanso y la recuperación de cada profesional. Si se olvidan de introducir sus datos, la multa asciende a 50 céntimos.

La imagen

La imagen que transmiten los profesionales en desplazamientos, actos oficiales o durante los partidos en Vista Alegre e incluso los entrenamientos también se cuida de forma escrupulosa.

Es por ello que durante los viajes también se sanciona con un euro no llevar los calcetines del proveedor oficial del club, o la ropa acordada para esa expedición. El olvido de materiales o ropa (petos, medias, esterilla, etc.) en el pabellón también está penalizado, al igual que no recoger este material de uso personal o el agua tras finalizar partidos y entrenamientos.

Redes sociales

El club les facilita además un decálogo de buenas prácticas en los primeros días de la pretemporada para que lo tengan en cuenta con respecto a la comunicación que hacen en sus redes sociales y en los actos a los que acudan representando al club.

"Tienen que ver con el cuidado de la imagen, el uso responsable de las redes sociales, huir de polémicas, gestión y participación en actos públicos y la indumentaria oficial que tienen que vestir en estos", indican desde el club. Además, desde la entidad también les marcan qué actos son voluntarios y en cuáles es obligatoria su participación

El día antes

Otro de los factores relacionados con el descanso es la hora de estar en casa el día previo a un partido. En los equipos amateur, esto se fía al compromiso de cada jugador. "O de ir cedo para a casa ten que partir deles, non podemos estar detrás de cada un como se fósemos un policía. Iso si, intentamos inculcarlles que sexan responsables", explica Eusebio Moreda, ‘Bebo’, técnico del Foz.

En el caso del Viveiro o el Pescados Rubén Burela, por encima de estas normas hay un régimen disciplinario que prevé multas mayores en este tipo de cuestiones. En algún caso incluso conlleva la expulsión del equipo o la retirada del sueldo un par de meses.

Viveiro CF: los celestes tienen un nuevo régimen interno con David Páez

En el Viveiro, que compite desde el pasado curso en Tercera División, vivieron hace 20 días un proceso similar al que pasó la plantilla del Barcelona con la llegada de Xavi Hernández como preparador.



El cambio de inquilino en el banquillo de Cantarrana ha conllevado también la introducción de un nuevo régimen interno, que no entró en vigor hasta la pasada semana.



El nuevo cuerpo técnico, comandado por el sarriano David Páez, ha instaurado un decálogo con multas que empiezan en un simple euro, pero que, en los casos más graves, pueden alcanzar incluso los 100 euros de sanción.



Ser reincidente también puede redundar en que la cuantía de la multa aumente de forma exponencial.



Diez puntos clave



Las normas sancionan cuestiones como la impuntualidad en la llegada a los entrenamientos y partidos, la ausencia a los mismos cuando el equipo juega en casa, el incremento del peso o un exceso en el índice de masa corporal.



Del mismo modo, fija un horario para estar en casa la noche antes de un partido y castiga el hecho de recibir una tarjeta amarilla o una roja por protestar. Este decálogo establece también que los jugadores no convocados deben asistir a los partidos que se disputan en Cantarrana, el estadio del Viveiro.



Asimismo, todos los futbolistas viajarán en el autobús del equipo a los partidos a domicilio, salvo casos excepcionales. Esta norma incluye a los futbolistas de la zona de Lugo, que normalmente se unen en Guitiriz.



Todos los jugadores deben vestir la indumentaria oficial del club en la llegada a los campos de juego, incluidos los no convocados, que podrán evitar llevarla si cuentan con un permiso especial.



Aunque no está especificado en sus normas, "os móbiles tampouco poden soar nin ser atendidos mentres están no vestiario, así que se recomenda que estean apagados durante adestramentos e partidos", señalan desde el Viveiro.



Régimen disciplinario



Por encima de estas normas aparece el régimen disciplinario que promulga la junta directiva celeste. Este entra a evaluar acciones de indisciplina con el cuerpo técnico o el resto de compañeros, lo que puede derivar en sanciones más importantes para los futbolistas.

En corto

Tarjetas



Pequeñas multas para evitar las protestas durante los partidos La acumulación de tarjetas en el fútbol conlleva partidos de sanción y por eso desde los clubes intentan atajar las protestas. Lo hacen a través de la imposición de pequeñas multas que incluyen a los miembros del cuerpo técnico.



"A min xa me expulsaron este ano, pero as tarxetas por protestar non me gustan e prefiro que veñan por cuestións do xogo", señala el focense Bebo.



Hacer grupo



El pago de las sanciones va a un bote con el que organizan una cena "estas multas repercuten sempre no grupo", explica Bebo. Esta es la máxima tanto en el caso del Viveiro, de Tercera División, como en el del Foz o el Ribadeo, de Preferente.



Las multas se recogen en un bote que se abre a final de temporada y se utiliza para que futbolistas y cuerpo técnico disfruten de una cena.



Covid



Los clubes tienen que cumplir con un exhaustivo protocolo Desde la pasada campaña, junto al régimen interno, todos los integrantes de un equipo tienen que cumplir con un exhaustivo protocolo aprobado por federación y autoridades sanitarias.



"Un positivo afecta moito ao grupo porque temos que suspender partidos e adestramentos, e logo a cada un na súa casa e traballo. Non se ve prexudicado só quen comete a imprudencia, así que intentamos concienciar aos xogadores das consecuencias graves que ten", explica Bebo.