Los normandos volvieron a Foz

Este verano los normandos no llegaron a Foz por mar, pero se dejaron ver por la localidad para que los vecinos no se olviden de la cita que cada año al final de verano tienen con su desembarco. Este año la asociación que se encarga de la organización programó una serie de actos simbólicos "para xenerar tamén algo de movemento e beneficio para o pobo", recordaba Pablo Fraga. Ya en el mes de abril decidieron recordar la fecha con alguna actividad "aínda que non o promocionamos moito porque tivo que ser todo con aforos limitados e moi controlado".

Los actos centrales fueron ayer con la representación teatral de la leyenda de San Gonzalo, que tradicionalmente se hacía como antesala al desembarco en el área recreativa de Bispo Santo. En esta ocasión hubo una doble representación, infantil y adultos, en la plaza Conde de Fontao, con aforo limitado y con todo el público sentado y con distancia entre las sillas.

Los primeros en actuar fueron los niños dirigidos por Pepe Peinó y en cuya interpretación involucraron al alcalde, que se encontraba entre el público. A última hora de la tarde fue el turno de los vecinos de San Martiño, que también bajo la batuta Pepe Peinó y el título de 'Forza, maxia e bondade' hicieron su representación.

El cuarteto Illa Pancha fue el encargado de los pasacalles a última hora de la tarde y ya por la noche Upsala Medieval ofreció un concierto después de animar también las calles durante el día.

Este domingo todavía permanece abierto el mercado normando en la zona portuaria con distintos puestos de artesanía, entre los que destacan los de distinto tipo de complementos. A la una de la tarde también está prevista la obra de teatro infantil 'Pakolas' en la plaza Conde de Fontao.

Exposición. Hasta mañana puede verse aun en el Cenima la exposición que muestra el traje, el báculo y el anillo de San Gonzalo, así como armas normandas o medallones, entre otros objetos.

Un pequeño recordatorio a la espera de que el próximo verano los normandos vuelvan a asomar en el horizonte del mar de Foz y San Gonzalo vuelva a poner su báculo sobre la arena de Tupide para ayudar al pueblo en su victoria contra los nórdicos.