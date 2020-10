Si alguien quiere ver en la imagen de ellos cubiertos solo por una toalla y su casco una forma de divertirse es que está totalmente equivocado: "O que buscabamos era chamar a atención sobre o noso problema e chegar ao maior número de xente posible", cuenta Toni Pumares, uno de los protagonistas de la fotografía que ayer ruló por todos los teléfonos de la comarca, cumpliendo así el objetivo que se proponían. Una foto acompañada de la leyenda Alcoa déixanos en pelotas, pero non tiramos a toalla.

Una toalla, la azul que conocen bien todos los obreros y que se está convirtiendo en un símbolo de la lucha, esa que libran los empleados de la planta de San Cibrao para evitar el cierre de Aluminio, algo que les afectaría muy directamente a los protagonistas de la foto, todos ellos trabajadores del turno B de electrolisis, "e que seríamos dos primeiros en marchar", cuentan sin paños calientes.

Un grupo muy unido y activo, que este martes encarrilaba su última noche y que no duda en acudir a todas las movilizaciones, así como al campamento instalado por el comité. "Mañá tamén estaremos en Burela apoiando", recuerdan.

Su día a día ha sufrido un vuelco desde la amenaza de cierre. "Hai xente que o vai pasar realmente mal se isto non se soluciona, porque teñen hipotecas, pequenos ou unha familia que depende dun único soldo", señala Pumares que, aunque es uno de los más jóvenes del grupo, no oculta que la situación es también desesperada. "Coa pandemia non se pode ir a ningures", asevera un trabajador que lleva cinco años en la fábrica en la que entró con un contrato de relevo tras marchar de Muebles Hermida que atravesaba también una crisis. "Son varias as empresas medianas que foron pechado e se agora o fai Alcoa o impacto será tremendo para toda a comarca da Mariña", advierte.

"A situación que estamos a vivir é moi crispante, pero nós somos tan profesionais como no primeiro momento e estamos coidando as cubas como se foran os nosos fillos", asegura Toni Pumares, en nombre de sus compañeros. Unos hijos para los que siempre se quiere lo mejor y confían en que se encuentre una salida de futuro. "Agardamos que a situación se poida amañar e que o Goberno tome cartas no asunto para lograr unha solución canto antes", cuenta uno de los más jóvenes de la imagen —de gafas, abajo a la izquierda— cuyo teléfono, como el de los demás, no paró de sonar en todo el día, "pero todas as mensaxes foron para ben e a xente estanos apoiando".