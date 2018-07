Angelus Apatrida: "Es un placer venir al Resurrection a tocar y también como público"

Este será su sexto concierto en el Resurrection Fest, ¿tan buena es la experiencia?

Siempre es un placer venir tanto tocando como en otras ediciones que hemos venido como público. Para nosotros ir a Viveiro es como desconectar un poco de todo, tocar, pasarlo bien y disfrutar del festival. Actuando siempre hemos estado muy bien, hemos pasado por distintos escenarios y en 2016 fue de los mejores conciertos, una pasada. Como público hay un cartel muy variado, me gusta ir cambiando de escenario y descubrir nuevos grupos. Este año también tengo ganas de ver a Ghost y a Megadeth.

De tantas visitas tendrán un montón de anécdotas.

Sí. Tocando siempre es una experiencia maravillosa, sobre todo por el recuerdo de la fiesta que te pegas allí, lo bien que se come... no puede faltar el pulpo cada vez que vamos. Tenemos el compromiso de tocar pero también de disfrutar del festival, nos juntamos con mucha gente que conocemos allí y pasamos unos buenos días. Parte de mi familia es de A Coruña, de pequeño veraneaba en Loiba y me trae todo muchos recuerdos.

"Este es nuestro mejor disco hasta la fecha. Lo grabamos nosotros mismos y ha sido una de las mejores experiencias que tuvimos en el estudio"

Aváncenos algo del concierto de este año.

Nos vamos a centrar en nuestro nuevo lanzamiento, tenemos bastante tiempo y vamos a intentar exprimirlo lo máximo posible. Eso sí, nuestro batería está enfermo y no creemos que pueda estar en el concierto. Desde aquí aprovecho para desearle que se recupere lo antes posible para tenerlo pronto de vuelta en los escenarios.

El disco entró fuerte en las listas de ventas, ¿se esperaban esta acogida?

Una vez más volvimos a entrar en una posición bastante alta y estuvimos seis semanas, lo cual quiere decir que la gente ha comprado el disco y es para alegrarse. También ha sido buena la acogida en los sitios en los que lo presentamos, es el primer tour que intentamos hacer como cabezas de cartel después de unos cuantos por Europa y estamos muy contentos.

¿Hay mucho trabajo detrás de este disco para lograr este resultado?

Es para nosotros el mejor disco hasta la fecha, por las canciones y por la forma en que lo hemos hecho, ya que lo grabamos nosotros mismos en nuestro estudio y fue un reto. Ha sido una de las mejores experiencias que tuvimos en el estudio.

"Somos una banda trabajadora y para nosotros lo más importante es seguir grabando discos y girando"

Los entendidos dicen que son ustedes hoy la mejor banda de thrash metal de España y la que tiene mayor proyección internacional.

Es muy halagador, pero no estamos pendientes de eso y no nos dormimos en los laureles. Somos una banda trabajadora y para nosotros lo más importante es mantenernos, seguir grabando discos y girando.

A seguir así muchos años.

Espero que sí, si todo va bien. Nos vamos haciendo mayores, ya no tenemos los cuerpos igual que hace años pero siempre lo primero es tocar y estamos muy centrados en eso.