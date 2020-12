"Non poden volver baixar o machete"

"Non hai que deixar que volvan baixar o machete", alentaba este miércoles en San Cibrao Tamara García, hija de Luis María, Churi, uno de los 23 integrantes del comité de empresa de 1987 que fueron despedidos tras el apagado de las cubas de la entonces Inespal. Una fecha que el comité de empresa de la ahora Alcoa quiso conmemorar al estar este año luchando por que las cubas no se paren. Organizó un acto simbólico de apagado de las luces en viviendas y edificios públicos y recordó, con la lectura del comunicado de Tamara, una situación que supuso un antes y un después para la factoría y la comarca entera.

"Vexo un paralelismo entre a situación de entón e a de agora porque non se buscou unha solución a longo prazo e os traballadores de agora estanse a ver como se viron outros hai 33 anos, só que daquela a decisión dependía do Estado, porque a planta era estatal, e agora depende de Alcoa", recordó Tamara en la plaza junto a la casa de la cultura de San Cibrao.

La joven, que tenía tres años en 1987, es autora de As inxustizas do Casón, un libro con el que cumplió una promesa que le hizo a su padre con 16 años cuando descubrió la historia que su familia siempre le había ocultado. Una obra en la que narra de forma pormenorizada lo que es aún el mayor conflicto laboral vivido en la comarca, que se encontró de bruces con un problema que empezó a 300 kilómetros, el 5 de diciembre con el embarrancamiento en Fisterra del buque Cason, la muerte de una veintena de sus tripulantes y el desalojo de las poblaciones cercanas por temor a la toxicidad de la carga que transportaba.

Unos bidones, recuerda, que llegaron el día 12 a la comarca, con la idea de ser transportados a bordo del Galerno desde el puerto de la factoría hasta Amberes, que era su destino inicial. Un viaje que se produjo cinco días más tarde, cinco jornadas de tensión y decisiones complicadas de entender, que terminó con el despido de 116 trabajadores y la apertura de un expediente de regulación de empleo para otros 575 y el despido sin contemplaciones del comité, "ao que aínda non se lle fixo xustiza, por iso o obxectivo do libro era que saíse á luz todo o que pasara", recordó la autora sobre una obra en la que a la exhaustiva documentación suma entrevistas con afectados directos y familiares.

Tamara García recordó que la factoría se desalojó el día 14 de diciembre, "cun acordo entre a dirección e o comité" mientras se cargaban los bidones, "quedando só en planta unhas 70 persoas, todos cargos directivos". Un día después se pararon las dos series de electrolisis, "ás dez e media da mañá e a B, sete horas máis tarde", aunque la fecha del apagado se marca el 16 porque fue de madrugada cuando se dio a conocer y ya ese mismo día se comunicaron los despidos.

Es por ello que el comité eligió este miércoles para su simbólico acto de apagón, como una manera de recordar a toda la comarca que el cierre de la planta será un futuro de oscuridad para toda A Mariña, pues a los despidos en juego, 524, se suman otro medio centenar de obreros de auxiliares.

La autora hizo en su intervención un breve resumen de los hechos acaecidos hace más de tres décadas, sin olvidarse de establecer otro importante paralelismo como es a su juicio el importante apoyo social en ambas épocas y lo hizo recordando la manifestación de mujeres que hicieron el trayecto entre Burela y San Cibrao al grito de 'Ni un paso atrás'.

"Daquela xa vían que perder os postos de traballo era perder o futuro, porque se paraba a fábrica paraba A Mariña", dijo, e hizo un llamamiento a los hijos y nietos de aquellos trabajadores, y a toda la población en general, "para que a comarca se xunte e loite ao lado dos traballadores".

A la lectura del comunicado de Tamara García le siguió el apagón simbólico en la Prazoleta de San Cibrao, para lo que los trabajadores de la planta mariñana hicieron una performance y uno de ellos, con una careta del presidente de Alcoa España, Álvaro Dorado, procedió al apagado de la energía bajando el interruptor que instalaron en la misma plaza, que quedó totalmente a oscuras, como los edificios municipales de varios concellos que secundaron la movilización.



La intervención del presidente del comité, José Antonio Zan, sirvió para recordar la difícil situación por la que están atravesando las familias, pero también para no olvidarse de muchas otras con problemas, por lo que agradeció las aportaciones solidarias. A las consignas de 'As cubas non se paran' se unió la de 'Ni un paso atrás', en un guiño al pasado.