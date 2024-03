"Non nos pasou nada pero o susto foi bo, e moito máis na nosa situación". La pareja que este martes sufrió un siniestro al salirse de la vía y volcar con su vehículo, una furgoneta, cuando intentaron esquivar un jabalí en San Pedro (Viveiro) está bien, pero con un gran susto.

La mujer está embarazada y, como ya había salido de cuentas este martes, ella y su pareja decidieron ir al Hospital Público da Mariña, en Burela, al considerar que empezaba con los dolores del parto. La pareja, que prefiere permanecer en el anonimato, explica que salieron "arredor das catro menos dez da madrugada" del miércoles. Cuando cogieron el coche, el cristal del parabrisas "estaba un pouco empañado", ya que se encontraba estacionado a la intemperie y al ser noche cerrada la visibilidad tampoco era buena.

Cuando iban por la carretera en dirección al hospital, unos 50 metros antes del cruce con la LU-161, que conecta Landrove con Ferreira, "saíunos un xabaríl case enfronte da entrada dunha casa", relata el joven, todavía nervioso tras el accidente.

"O acto reflexo foi intentar esquivalo e alí hai unha taxea bastante fonda, na que se meteron as rodas e entón envorcamos de lado. Afortunadamente non nos pasou nada, pero o susto foi bo", asegura el joven en alusión al embarazo de su mujer.

El conductor llamó a la central de emergencias del 112 Galicia, "porque coa situación que temos agora mesmo aquí, tampouco sabes moi ben a quen hai que chamar", señala en referencia a la baja de toda la plantilla de la Policía Local vivariense. Por eso, el 112 comunicó el siniestro a la Guardia Civil de Tráfico.

"Eles mandaron directamente ao 061 ao comentarlles que a miña muller estaba embarazada". Dicho servicio trasladó a la mujer al hospital mariñano en una ambulancia, mientras que su pareja indica que esperó "a que viñera a grúa buscar o vehículo, porque se non quedaba todo aí. Sacámolo dalí para que non estorbara e despois vin coller o meu coche", explica señalando un turismo estacionado junto a su casa, con el que se desplazó al centro hospitalario para acompañar a su mujer en la espera del parto.

Al llegar le hicieron una revisión y se encontraba bien. Este martes permanecía ingresada en la planta de Ginecología bajo control y a la espera del momento en que tuviese que entrar al paritorio. Su pareja avanzaba que esperan una niña y que su intención es ponerle de nombre Alegra. Al cierre de esta edición el alumbramiento aún no se había producido.

Mucho jabalí

El joven confesaba este martes que "foi un susto e nada máis", pero subrayaba que en la zona de Naseiro y San Pedro es habitual encontrarse con jabalíes. "Traballo a turnos e atópoos todas as noites, pero aí nunca me cadrara. A visibilidade de noite non é boa e a pouco que esquives xa te botas fóra porque as estradas son estreitas", destacó.

Los daños en la furgoneta no son graves, pero afectan al lateral del copiloto con los cristales de las ventanillas rotos, que cubrieron de manera temporal mientras no la reparan. También tienen desperfectos en la defensa. En todo caso, la pareja está a expensas de la valoración que efectúe el perito del seguro.

El hombre se disculpaba este martes a las puertas de su casa porque "non temos o día. Con todo isto estamos nerviosos, vin agora un momento atender as cadelas, pero nada máis, xa volvo ao hospital xunto a ela".