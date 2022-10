Lo del nombre de la ría no quedará así: podría acabar en el Supremo

La decisión de la Comisión Especializada de Nombres Geográficos de que los nombres Ría de Ribadeo y Ría del Eo se alternen en igualdad de condiciones y oficialidad para nombrar al estuario del Eo no va a ser aceptada en Galicia por todas las partes, algunas de las cuales ya se encuentran estudiando el informe emitido porque anticipan no estar dispuestos a consentir lo que califican de "un despropósito total".

Se basan sobre todo en la circunstancia de que el propio informe da la razón a los argumentos esgrimidos para que el nombre sea Ría de Ribadeo para posteriormente desdecirse apuntando que Ría del Eo es una denominación muy adoptada comúnmente en Asturias así como que se trata de "un caso especial" que es necesario tratar de forma diferente por no generar controversias.

Precisamente este punto es particularmente singular porque se apunta que una Comisión Especializada de Nombres Geográficos tiene que estar por encima de la polémica de sus decisiones y simplemente emitir el dictamen que consideren adecuado ateniéndose a la información histórica, documental, geográfica y de otro tipo de la que dispongan y consideren pertinente, pero el criterio a utilizar no puede ser nunca el de que en algunas partes o a algunas personas no les parezca bien lo que se decida.

El asunto podría acabar en el Tribunal Supremo

Aunque desde el Gobierno gallego todavía no se pronunciaron al respecto pese a que habían presentado una solicitud para que Ría del Eo no se considerase como nombre oficial, los colectivos vecinales de Ribadeo que lo hicieron se muestran dispuestos a continuar batallando, aunque lo cierto es que en principio la decisión de la comisión se considera como la última instancia a la que acudir, aunque ello no quitar que se planteen la opción de llegar incluso al Tribunal Supremo.

El alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez Barcia, indicó que por el momento no pudo estudiar a fondo la resolución pero en todo caso se mostró totalmente en desacuerdo con la misma y anunció que, tal y como ya avisaron, van a continuar trabajando para que se deje Ría de Ribadeo como nombre oficial del estuario del Eo.

Ría de Ribadeo se utilizará en la cartografía oficial"

Por el momento, lo que sí aceptó la Comisión es que sea Ría de Ribadeo el nombre con el que se designe a la ría en la cartografía que se elabore y llega a pedir a las partes "buena voluntad" para evitar que el problema se enquiste de nuevo.