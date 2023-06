Noelia Carreño Piedra: "Estamos desesperados, ya van cuatro días y no aparece”

La familia de Noelia Carreño Piedra se ha movilizado al completo desde este lunes pasado en que Xana, de tan solo cuatro meses, se escapó de la playa próxima al puerto de Burela cuando lanzaron los fuegos de las fiestas. Tal es la preocupación que han colocado carteles por la localidad y en Foz con su foto y teléfonos de contacto para avisar en caso de que alguien la localice.

La situación no es nueva, pues las mascotas suelen asustarse con las bombas de palenque y algunas incluso acaban con lesiones al tratar de huir. Si alguien ve a Xana puede avisar a los números 653.63.22.40 o 669.95.51.02. De hecho, las protectora reclaman desde hace años que se prohÍba el lanzamiento de bombas de palenque.

Xana. EP

Noelia Carreño ha tenido que marcharse para Asturias, porque no podía faltar más días a su trabajo, pero sus padres que residen en Burela siguen buscándola, junto a su hermana y el novio de esta. Xana es un ejemplar color canela claro que el lunes a la una de la tarde jugaba con los otros dos perros de la familia —una mestiza de 13 años y otro chihuahua— en la playa próxima a la lonja.

"Ellos se bañaban y nosotros estábamos mojando los pies, sonaron loS voladores y marcharon todos corriendo. Por más que corrí detrás de ella para intentar cogerla, siguió hasta que la perdí de vista". Noelia atrapó al otro chihuahua y la mestiza llegó a detenerse ella sola.

Xana es "marrón y tiene una marca blanca en la cabeza, desde la nariz hacia abajo", comenta su propietaria, quien añade que tiene chip y le dejó toda la documentación a sus padres, pero no lleva arnés ni ningún otro objeto que permita identificarla, porque "se lo quitaron ese día para bañarse".

Noelia indica que nunca se había escapado antes "y no sé muy bien cómo puede reaccionar cuando se le acerque alguna persona, porque la cogí con dos meses y solo estuve un par de meses con ella", explica.

La pequeña chihuahua no salía mucho de casa y ese día tomó su primer baño en la playa. "Estamos desesperados porque ya van cuatro días y no aparece, dormimos muy poco para buscarla, hasta nos quedamos a dormir en la zona donde desapareció y ya creemos que ahí no está, aunque nos dijeron que la vieron junto a la madera, pero estuvimos mirando por el puerto y no vimos nada. Ahora ya no sabemos ni por dónde buscar2.

"Dicen tantas cosas, nos dijeron tres versiones. Una chica dijo que la había visto con un hombre pasando junto al 24 Horas, pero ya miramos en las cámaras y nada; una pareja dijo que la vio junto a los troncos donde desapareció, pero la llamas y no sale, y ayer —por el miércoles— hubo un aviso en el Social Drive de una chihuahua por Nois".

Por eso ahora buscan allí, por si alguien la cogió al verla y la soltó allí. "Una señora de Nois dijo que había visto un perro pequeño jugando con los gatos", señala con incertidumbre sobre el paradero de Xana, aunque en esa parroquia focense "hay dos chihuahuas contados".