Noel López: "Cuando era pequeño ya escribía en una libreta lo que comía"

Nacíó en Cangas de Foz en 1984. Estudió dietética y nutrición y ahora tiene su propia empresa. En su momento también opositó a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y probó en el mundo de la moda, que le gustaba desde pequeño y del que sacó cosas positivas

¿Practicaba deporte cuando pera un niño?

La verdad es que no. Tampoco en A Mariña había la oferta que hay ahora, era todo fútbol y tampoco se me daba excesivamente bien. Además, era un niño con un sobrepeso importante y eso me limitaba. Alguna vez entrenaba con algún equipo, pero como no jugaba...

¿Y encontró alguna otra modalidad que le llenase?

Sí, el kárate. Mis padres me anotaron en el colegio de Nois y entonces Julián, que era mi vecino, daba clase. Fueron casi tres años. A pesar del sobrepeso, se me daba muy bien, tenía mucha flexibilidad y el entrenador me elegía para hacer las katas. Yo era el típico niño que cuando caía siempre se me rompía algo, la muñeca, el tobillo, y tenía que ir a un componedor en Burela. Desde que hice kárate y aprendí a caer, mucho mejor.

¿Y por qué le dio por estudiar nutrición y dietética?

Ahora que soy adulto, y viéndolo en perspectiva, creo que era algo que estaba dentro de mí. Siempre tuve claro que me quería dedicar al sector sanitario, ser médico, dentista... Mira, cuando era pequeño, hasta me pautaba una dieta. Si un día tomaba patatas fritas, al día siguiente no lo hacía, y cosas así. Y lo escribía en una libreta.

También tuvo en mente ser policía, ¿no?

Sí, lo tenía muy claro. Cuando veía a los guardias en las motos de tráfico yo quería dedicarme a ello. De hecho, estuve varios años trabajando de auxiliar de Policía Local en Foz y Burela. Estuve dos años opositando, pero al ver que salían muy pocas plazas lo dejé. Luego emprendí en 2010 con el tema de la nutrición y, hasta hoy, y me ha ido bastante bien.

En esos años estuvo también ligado a la moda.

Sí, siempre me gustó la moda. Cuando tenía diez años recuerdo que veía los desfiles en la televisión gallega, el Pontus Veteris, y me encantaba. Yo veía eso y me decía, cómo tiene que molar.

Y probó suerte.

Pues sí. El primer certamen al que me presenté, porque por aquel entonces ya había cambiado mi forma física, fue a míster Ferrol, porque me lo dijo una amiga de Burela que estaba en ese mundillo. Yo iba por ir y gané. Y después de presentarme a varios concursos, ganado algunos, me presenté a míster Galicia y quedé segundo finalista.

¿Qué le ha aportado ese mundo?

Me ha abierto muchas puertas. Yo soy una persona muy tímida y me ayudó a perderla. Y también me ha dado muchos contactos que me han beneficiado en el mundo de la nutrición. Fue una experiencia muy positiva.

Hablando de nutrición, ¿comemos cada vez mejor?

Sí. Las redes sociales tienen sus cosas buenas y malas, pero hay muchos dietistas haciendo una buena labor de divulgación y eso genera que haya más conciencia social. Es verdad que con la inflacción que hay cada vez es más caro comer bien. No es normal que cueste más la fruta y la verdura que la ternera.