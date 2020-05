Noel López Pinín retoma las consultas presenciales en Burela el próximo lunes

El centro de bienestar Noel López Pinín de Burela retoma el próximo lunes sus consultas presenciales después de mantener el contacto con sus pacientes durante este tiempo online.

"Esta primeira semana serán consultas a porta pechada cun único paciente, que non poderá entrar con acompañante, e tanto el coma min levaremos mascarilla e luvas", explicó López Pinín, que subrayó que al final de cada día se llevará a cabo una limpieza con ozono de las instalaciones. "Polo momento, só vou recuperar as consultas en Burela non no resto de centros nos que traballo", dijo y avanzó que espera que a partir del día 11 ya se pueda abrir el centro al completo.

Pero López Pinín mantuvo durante estos días de confinamiento su actividad a través de sus redes sociales. Por ejemplo, programó entrevistas con personal sanitario como el neurocirujano Pedro Reimunde o el doctor Martín Ulloa, con los que abordó no solo facetas de su trabajo sino la manera en la que ellos afrontaban esta pandemia."Era información valiosa para a xente que se conectaba ás redes sobre todo o que está pasando", afirma.

Otro de los ejemplos de esta actividad es la sesión que tiene programada para este domingo, a las cinco de la tarde, a través de la plataforma Zoom —a la que se podrá acceder a través de su Facebook—, en la que durante dos horas abordará la importancia de mantenerse bien alimentado, la forma de hacer un menú saludable o consejos para mejorar el sistema inmune. "O máis importante é comer sano, facer exercicio e descansar", explica, "tamén hai nutrientes coma o zinc ou as vitamínas A,E ou D que axudan a mellorar inmunoloxicamente, pero estes nutrientes xa se encontran na alimentación equilibrada".

Para Pinín esta combinación de ejercicio, descanso y alimentación es la fórmula perfecta también para mantener a raya el estrés, cuyo origen define en cuatro fuentes: el ámbito personal, el profesional, una mala alimentación y la falta de ejercicio. "O estrés minimízase cunha dieta equilibrada, exercicio e descanso así xa tachas dous focos importantes que o xeran, tamén hai infusións relaxantes coma as de pasiflora e pódese tomar algún complemento vitamínico de triptófano con melatonina".