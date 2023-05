Una noche mariñana pegados a los carteles

Comenzó oficialmente la campaña y a medianoche del jueves se cayó la cinta que da paso al maratón de actos y mítines en busca del voto. Tras las eliminatorias eurovisivas, ventiladas en la tele con toda la fanfarria, los vecinos se fueron a la cama para descubrir a la mañana siguiente pueblos y villas adornadas con los candidatos colgando de farolas, paneles o cuadros eléctricos y con los partidos desplegando ya en las primeras luces su agenda de encuentros. Quizás el que mejor ilustre dicho maratón sea el PP con el tour que ayer se marcó el conselleiro de Facenda e Administración Pública de la Xunta, Miguel Corgos. De una tacada y para defender la puesta en marcha del Polo de Emprendemento da Mariña, Corgos "respaldou os proxectos dos candidatos populares de Foz, Alfoz, O Valadouro y Burela".

Reunión PP Alfoz - Valadouro con Miguel Corgos. PP

En esos encuentros populares en Foz, Alfoz y Burela las exenciones y rebajas fiscales han salido como principal mano de la baraja política. No obstante, primero los candidatos tuvieron que hacer un poco de brazo y levantar su mejor sonrisa en los carteles. Hubo quien pagó la novatada pues, al no poder trasnochar los más veteranos en estas lides, olvidaron darle unos minutos al cuajo de la cola. Y no faltaron las quejas de los desperfectos: "Nin unha hora puideron aguantar o vandalismo", lamentaban los populares bureleses sobre su pegada en torno a Manuel Rouco. En Cervo los populares también reunieron una considerable hinchada para arropar la candidatura de Alfonso Villares.

Pegada de carteles del PP en Cervo. PP

La fiesta de la cartelería ha sido ampliamente retransmitida a través de los muros de Facebook de las distintas agrupaciones locales. Así, los populares de Viveiro juntaron a toda la candidatura en torno a Mariña Gueimunde (o María del Carmen, como reza en los carteles) junto al eslogan Viveiro entre todos, mientras que el PSOE de María Loureiro aún tiene en el Face el cierre de campaña del 2015 con Besteiro dándole su bendición brazo en alto. Quizás todo un guiño. La alcaldesa vivariense se arrancó ayer con más detalles de su programa, con "tres piares" fundamentales para el futuro de la localidad: novo PXOM, un plan industrial mariñano y la vía de alta capacidad. Asuntos que por viejos y necesarios, siguen sin resolver. Ella dice que la pelota en todos ellos está en el tejado de la Xunta.

Cajoto, arrancando la campaña. PSOE

En el BNG se lleva este año el máis, con lemas Viveiro merece máis, Burela merece máis y, con algo de variación para Pablo Vizoso, ‘Ribadeo, máis por vir’. Eslóganes los hay desde el clásico e institucional de Javier Castiñeira —con pose incluida defendiendo su banderola en mitad de la noche focega cual estandarte romano— ‘Sempre ao teu servizo’ hasta el previsible Contigo, Podemos del vivariense Roberto Yáñez, que no obstante, no se atrevió a ir un poco más allá con un ‘Contigo, Podemos Sumar’. Yáñez busca simpatizantes y entusiasmo para "que Viveiro recupere protagonismo na Mariña e que a esquerda progresista teña o seu espazo no Concello". Y todo ello, pasando por el guiño sentimental de otro vecino, el popular Demetrio Salgueiro pues lleva en su lema a Xove, na cabeza e no corazón.

Roberto Yáñez, con el cepillo y la cola de Podemos en Viveiro. Podemos

El actual alcalde focego, Fran Cajoto y su correligionaria burelesa Carmela López, en cambio, van directamente al grano y aluden a la necesidad del voto, el bien más preciado en estos tiempos: ‘Vota o mellor para Foz’ y ‘Vota o mellor para Burela’, mientras que el popular Manuel Rouco prefirió algo de reminiscencias muy felipistas: ‘Burela aposta polo cambio’.