"O nivel dos corredores mariñáns de trail é cada vez máis alto"

Al sancibrense Fabián Casabella se le da de maravilla el Trail do Vicedo. Allí consiguió el pasado fin de semana su tercer triunfo en carreras de montaña al revalidar su conquista del 2022, año en el que también ganó en Muras. También cuenta con algunos podios, como el conseguido hace bien poco en el Xove Costa Trail. "Os bos resultados sempre motivan moito, pero hai que velos con perspectiva. Tal vez valorei tanto ou máis quedar entre os 10 primeiros da Toxiza, que era a Copa Galega, que un podio ou unha victoria", aseguró el deportista enrolado enlas filas de la sección de trail de la Peña Lar, "ao que lle estou moi agradecido polo excelente trato que me deron dende que cheguei", señala el deportista, que, pese a sus grandes resultados en O Vicedo, asegura que tiene preferencia por otros recorridos. "Gústanme case todas as que hai na Mariña, pero se teño que escoller quédome coa Toxiza".

Fabián es uno de los numerosos deportistas que cambiaron la pelota de fútbol por las carreras, aunque no corrió ningún trail hasta después de la pandemia. "Empecei a probar por un amigo nos adestramentos para a Camovi de 2020 e gustoume moito, despois chegou a pandemia e parouse todo, así que a miña primeira carreira foi no ano 2021, en Xove", explica el sancibrense, que no cree que el hecho de haber jugado al fútbol sea algo determinante a la hora de explicar el buen rendimiento de muchos exjugadores. "A mín sempre se me deu bastante ben correr, falo de resistencia claro (risas), pero eu creo que a Juanjo (Coello); Montxo (Seivane), ou Emérito (Cabaleiro) non se lles da ben este tipo de probas porque antes xogaran ao fútbol, senón porque son portentos físicos", señala, añadiendo que "o que si que vexo é que o nivel dos corredores de trails na Mariña vai en constante aumento e non so a nivel masculino, senón tamén femenino, e aí temos a Carla Trillo para demostralo".

Fabián se desenvuelve sobre todo en distancias medias, "digamos entre 15 e 25 kilómetros", aunque ya disputó la Camovi sobre 42. Para prepararse acostumbra a salir "entre 4 e 5 días á semana, 3 deles polo monte", aunque combinando con bicicleta y gimnasio. "Digamos que estou aprendendo dos que levan máis tempo e tratando de non cometer todos os erros anteriores; ao principio non fixen moito caso, pero agora doume conta de que é moi necesario para evitar lesions", señaló el sancibrense, que casi da por concluida la temporada. "Non sei aínda o seguinte que vou facer, pode que Muras, pero non o teño aínda decidido. Apetéceme facer algo fóra de Galicia, posiblemente polos Picos de Europa, pero máis adiante".