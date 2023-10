Nito: "Es el reconocimiento a mi trayectoria, con el apoyo de mi mujer y mis empleados"

Quién le iba a decir a Manuel Balseiro Pardo, ‘Nito’, cuando siendo un adolescente ayudaba a sus tíos en Casa Veloso, en Ourol, que seis décadas después iba a ser elegido como el mejor empresario hostelero en los Premios Nacionales de Hostelería y que iba a recoger, en Madrid, el 7 de noviembre, un galardón que hace justicia a su trayectoria. Un hombre autodidacta que ha construido con firmes vigas la reputación que hoy reconocen al restaurante Nito y al Hotel Ego, ambos en Area, Viveiro.

¿Cómo se enteró de que había recibido el premio al mejor empresario de hostelería?

Fue hoy (por ayer) por la mañana. Estaba en el hotel y me lo dijo mi hija. Fue una sorpresa.

¿No se lo esperaba?

Para nada.

¿Pero sabía que la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo de Lugo (Apehl) había presentado su candidatura?

No, no lo sabía.

¿Qué significa para usted?

Es una maravilla. Estoy encantado y muy agradecido, la verdad. Es un reconocimiento a toda una trayectoria, a muchos años de trabajo. También a un gran equipo que he tenido a mi lado, a mi mujer y todos mis empleados. Y también a mis clientes. Ha sido una gozada servirles y atenderles.

Usted ha recibido varios premios a lo largo de su trayectoria, ¿este es el más importante?

Este, para mí, es muy importante, de verdad que sí, porque son casi cincuenta años de trabajo.

Algo importante es que sus hijos estaban en el banquillo, han saltado al campo y ahora son ellos los que llevan la manija de los negocios, ¿no?

Sí, y lo están haciendo de maravilla.

¿Escuchan sus consejos?

Ellos me han escuchado siempre, pero toman sus propias decisiones. Son gente joven, tienen otras ideas, pero lo tienen muy bien encauzado. Saben que hay que dar calidad, hay que ser serios, dar lo mejor a los clientes y quererlos como si fueran de la familia.

Cuando empezamos yo tenía algo de experiencia porque había trabajado con mis tíos en un ultramarinos

¿Cómo empezó todo?

Hace muchos años... Mi mujer y yo nos casamos con 22 años y decidimos embarcarnos en esta aventura. Yo tenía algo de experiencia, porque había trabajado con mis tíos en el ultramarinos, y nos decidimos.

¿Y cuál fue el primer negocio?

Primero creamos un ultramarinos y un bar, en 1968. Y, después, a los dos años, empezamos con el restaurante Nito. Y en 1977 hicimos el hotel, con el apogeo de la construcción de Alúmina.

Tuvo buena visión.

El hotel estuvo cinco años lleno al cien por cien. La gente no tenía donde alojarse, y muchas empresas tenían reservadas las habitaciones para cuando venían los jefes. Fue un momento muy bueno con lo de Alúmina.

Pero intuyo que fue un riesgo grande, ¿no es así?

Hubo que arriesgarse mucho. Recuerdo que el ultramarinos lo pusimos porque un madrileño nos lo dijo. Comentó que no había nada por la zona y que nos iría bien, y le hicimos caso. Lo del hotel era mucho dinero, y tuvimos que pedir un crédito hipotecario con el aval de mi suegro. De aquella fueron 47 millones de pesetas y lo pagábamos con unos intereses del 18%. Pero se ganó mucho dinero, funcionaba muy bien.

¿Desvele cuál es el secreto del éxito en la hostelería?

Ser serios, dar lo mejor, la mejor calidad que puedas encontrar en la lonja y tratar bien a los clientes. Eso es lo más importante.

Usted que lleva toda la vida en este sector, ¿cómo está la hostelería en la Costa de Lugo?

La hostelería en A Mariña es buena. El problema que hay, que creo que es a nivel nacional y que también afecta a otros sectores, es que no hay personal. Hay menos gente que quiera trabajar. Pero no pasa solo en la hostelería, sino también en la pesca, en la carpintería, fontanería... No hay gente, y es un problema complicado.

¿A quién le dedica este premio?

Se lo dedico a mi familia y a mis empleados.