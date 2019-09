Los niños vuelven al Ceip Cervo "no medio dunha obra activa"

Las voces de los niños llenaron este miércoles las aulas del Ceip Cervo, centro al que se incorporaron mayoritamente los alumnos una semana después del inicio oficial del curso escolar, que se vio retrasado por las obras de remodelación. Unos trabajos que aún continúan, "o que nos vai a obrigar a estudar durante varias semanas no medio dunha obra que nos envolve polos catro costados", según denuncian padres y madres de alumnos del centro, que acordaron unánimemente llevar a sus hijos a clase "pola obriga de iniciar o curso, pero sendo plenamente conscientes de que o estado do centro ten moitos aspectos que mellorar, polas carencias materiais e de seguridade".

Unas quejas que se recogen en el escrito que presentaron en la mañana del miércoles ante la Consellería de Educación, que sostuvo desde el primer día que el centro estaba en buenas condiciones para albergar a los alumnos. Los padres discrepan y critican "a teima da consellería de forzar a apertura dun colexio que á vista de calquera non estaba para nada en condicións aptas".

Un centro en el que, explican desde el Anpa, se avanzó en su limpieza precisamente porque los escolares retrasaron su entrada una semana, "o que axudou a avanzar nos labores" y agradecen el esfuerzo del profesorado y personal municipal "que se volcaron coas tarefas de limpeza".

La práctica totalidad de los 128 alumnos matriculados se incorporó el miércoles a las aulas, "cada curso na súa", según confirmaron desde la dirección del centro, aunque hay dependencias que no pueden usarse aún por las obras, que continúan por la mañana en zonas por donde no transitan los escolares y fuera del horario lectivo en el entorno del edificio, por lo que la normalidad es solo relativa y se circunscribe a la vuelta a las aulas.

La práctica totalidad de los 128 alumnos matriculados se incorporó el miércoles a las aulas

"A verdade é que estabamos desexando ter os nenos, porque un cole baleiro é moi triste", señalaban desde dirección, donde confirmaron que la cocina funcionó con normalidad.

EMERGENCIAS. También para los padres era necesario el inicio de la normalidad "e estou desexando gastar en libretas", comentaba una madre a la entrada del centro, al que los niños estaban deseando volver, pero donde los progenitores siguen detectando deficiencias que piden que se subsanen. Entre las cuestiones que reclaman está una salida de emergencia, porque ahora solo hay una operativa "e vémola necesaria en caso de evacuación, porque as obras rodean todo o exterior do centro", una circunstancia que les lleva también a pedir que se elimine la rampa de acceso, "actualmente inoperante".

A ello, suman el acondicionamiento de la biblioteca y de zonas exteriores de juegos "para evitar que os nenos de primaria non teñan que estar sempre recluídos en espazos pechados", además de la limpieza del pabellón anexo, "que nos días de mal tempo pode albergar cen nenos no recreo" y, sobre todo, que se revise un cierre realizado en el primer piso, sobre el patio interior, "dado que presenta ocos que ben podería pasar algún neno", esgrimen.

Los progenitores siguen detectando deficiencias que piden que se subsanen

BLOQUE. El BNG cervense emitió una nota en la exige explicaciones por la que califica "nefasta xestión" por parte de la Consellería de Educación y llega a pedir responsabilidades al más alto nivel, pues reclama la dimisión de su titular, Carmen Pomar, y de la jefa territorial, Mariña Gueimunde, "polo desprezo co que están a tratar ás familias de nenos e nenas matriculados no centro".

Su portavoz, Diego Fernández, lamenta además "o silencio do alcalde, Alfonso Villares, en todo este conflito", en el que cree "non soubo estar á altura".

Recogen firmas para exigir una disculpa

El escrito tenía el doble objetivo de mostrar la postura "unánime" de los padres, "o que reforza a idea de dominio do sentido común fronte ao sentido institucional", además de denunciar "a evidente falta de planificación" de Educación. Culpan a la delegada provincial, Mariña Gueimunde, de "mala actitude e falta de profesionalidade, especialmente no referido á falta de capacidade de comunicación e de sensibilidade", por lo que reclaman una disculpa pública e incluso su dimisión.



100 firmas

Únicamente de padres y madres son las que acompañaron al texto presentado ante la Xunta, pero la campaña de apoyo sigue en change.org "porque queremos sensibilizar a toda a poboación do que pasou en Cervo e clarexar como funcionan as obras nos centros de ensino, porque nós non vimos ningún informe que avalara que os nenos podían empezar as clases nun cole en obras, ademais de dirimir responsabilidades", señalan desde la asociación de padres de alumnos.