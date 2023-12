"Nin os políticos bolivianos nin os españois son especialmente creativos"

O seu libro El vuelo de la metáfora analiza dous ensaios que xa publicara previamente. Un sobre Martínez Sarrión e outro sobre o emprego das metáforas por parte de Evo Morales e Carlos Mesa. Todo un desafío o da análise desa figura no campo político.

Sorprende bastante, visto desde aquí, un estudo sobre metáforas empregadas por políticos. Son máis creativos os políticos alí que os de aquí?

Debe tomarse en conta que a metáfora non só é unha das pedras angulares da poesía ou da narrativa, tamén posibilita que a comunicación sexa efectiva. Todos os políticos empregan diversos procedementos retóricos —metáfora, paradoxo, hipérbole, etcétera— para lexitimar as súas posturas e para desacreditar aos seus opoñentes. Ao utilizar a metáfora, un político ten máis opcións de persuadir aos seus potenciais votantes, porque este recurso fai máis expresivo o discurso e dálle coherencia. Pero non considero que os políticos bolivianos actuais sexan especialmente creativos, a verdade. Tampouco os políticos españois teñen un gran dominio da retórica, cando menos ao meu modo de ver. Uns e outros cumpren, pero sen trascender. Fáltalles brillo.

Vostede é un home de San Tirso de Abres que traballa en Bolivia e escribe libros que publica unha editorial moldava... Como chegou ata Moldavia desde Bolivia?

Na editorial moldava Eliva Press coñecían o meu labor como investigador social e humanista. Contactáronme e propuxéronme compilar algúns dos meus artigos científicos nun volume. Aceptei encantado, porque amo a diversidade cultural e porque me facía ilusión publicar un libro de carácter investigativo. Desde un primeiro momento tiven claro que a metáfora tiña que ser o nexo do libro, así que escollín algúns textos recentes vencellados a esa figura retórica, e redactei gustosamente unha pequena Nota preliminar, a modo de presentación. Os dous capítulos da obra están compostos por sendos artigos: Metáforas de interacción en la poesía de Antonio Martínez Sarrión e El uso de la metáfora en los tuits de Evo Morales y Carlos Mesa durante la campaña preelectoral boliviana de 2019.

As metáforas son tamén axitadoras de masas para xente hábil coma Morales, ou o público non as percibe realmente como son nun discurso político?

En efecto, estamos ante unha figura retórica que penetra sutil pero poderosamente nas masas. Por exemplo, Morales, co fin de desacreditalo, metaforiza reiteradamente a Mesa cun mendigo, lembrando que este, cando gobernaba Bolivia, nun momento de crise económica, buscaba axuda externa —en Xapón, por exemplo—, e, segundo o líder indíxena, a solución pasaba por nacionalizar os recursos naturais. Probablemente esa sexa a metáfora máis expresiva de todas as que estudei. Mesa tamén empregou metáforas para desacreditar ao seu principal opoñente na campaña preelectoral de 2019. Por exemplo, conceptualizou o último goberno de Morales nunha ditadura; dese modo, acentuou defectos como a corrupción ou a institucionalización do poder xudicial. As metáforas cotiás están tan instaladas no noso sistema conceptual, que con frecuencia non reparamos no uso das mesmas. Esas metáforas convencionais impregnan non só a nosa linguaxe, senón tamén o noso pensamento e tamén as nosas accións.

Como campo de estudo de seu, que lle fai inclinarse ata esta figura retórica e non outras como a hipérbole ou a metonimia?

Ao meu modo de ver, a metáfora é a figura retórica máis completa. Trátase dun mecanismo cognitivo e estético; así o soubo ver xa Aristóteles hai máis de 2.000 anos. Por unha banda, ao establecer unhas semellanzas entre dous campos semánticos, a metáfora permite entender un concepto en termos doutro, convertendo en visual o abstracto. Sen dúbida, estamos ante un procedemento que potencia a imaxinación do lector e tamén do oínte sensible, de aí vén o título do meu libro, El vuelo de la metáfora. Doutra banda, a metáfora ten un carácter ornamental, porque ao expresar de forma sintética unha idea, fomenta o sentido do ritmo. É como unha cápsula verbal ou como un retrouso.

Leva xa un tempo en Bolivia. Descarta un regreso a España?

Xa levo case seis anos aquí. Teño os pés no presente, e intento que cada día que paso en Latinoamérica —nos últimos tres meses fixen dúas viaxes laborais a Brasil— sexa unha nova aventura, pero non descarto nin moito menos un regreso profesional a España. É máis, encantaríame voltar nun futuro próximo. Cando estás lonxe, aínda valoras máis as raíces, sen deixar de abrirte a outras culturas. A diversidade sempre é unha fonte de riqueza, porque ensancha a perspectiva.

Aquí fálase moito do avispeiro de América Latina. Percíbese así aí ou é algo esaxerado?

Trátase dunha rexión do mundo moi apaixonada e moi imprevisible, para ben e para mal, así que creo que a metáfora do avispeiro é acertada, pero só en parte. A paixón latinoamericana ten dúas caras. Comezarei pola negativa. Un dos principais choques que sentimos os estranxeiros en Bolivia é o da cultura do bloqueo, cando se cercan estradas e rúas como medida de presión. Ás veces, eses bloqueos poden durar horas, repercutindo nas actividades cotiás. Pero esta rexión do mundo ten aspectos marabillosos. A paixón dos latinos apréciase na maneira cariñosa con que te tratan, no carácter hospitalario, e logo aquí, no meu campo, os estudantes universitarios adoitan ter menos barreiras á hora de expresarse en público.