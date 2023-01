"Nin agora somos tan bos nin antes éramos tan malos"

Un cuarto de hora le bastó al delantero Criss sacar a pasear su pegada y darle al Ribadeo FC su cuarta victoria consecutiva. El delantero de Cangas aprovechó un servicio de Xaime en una falta lateral para conectar un cabezazo que significaba el 2-3 en el campo del Lemos con el tiempo ya cumplido. Fue un gol que llenó de alegría a toda la familia del Ribadeo, que se encuentra en su mejor momento de la temporada y sigue escalando puestos para olvidar un primer tramo de la temporada muy decepcionante.

El triunfo en Monforte superó todas las expectativas para un Ribadeo que demostró su inconformismo para ganar cuando incluso el empate podía ser bueno. "Todo o que fora non perder estaba ben, pero os tres puntos fannos moi felices", aseguró el delantero, que celebra la racha ribadense. "Está claro que a relevancia das dinámicas no fútbol é máxima. Outras veces fixemos o mesmo e non ganamos, pero agora o que saía antes cruz, sae cara. A pasada semana o San Tirso tivo opcións para empatarnos e non o fixo, hai que aproveitar ao máximo esta situación", añade.

El jugador tiene muy claro uno de los motivos de la remontada del equipo en la clasificación y no es otro que la recuperación de efectivos. "Tivemos moitos problemas coas lesións no treito inicial da tempada e agora estamos case todos a disposición do míster. A semana do San Tirso foi a primeira vez que quedou algún xogador fóra da convocatoria e no derbi de Monforte tamén se completou a lista. Penso que somos un equipo que temos calidade e recursos para competir contra calquera cando estamos todos", manifestó.

Pese a que el Ribadeo está ya a solo 4 puntos del quinto puesto, los jugadores mantienen los pies en el suelo y recuerdan lo mal que lo pasaron hace un par de meses para que no vuelva a suceder. "A realidade é que este ano vai haber seis ou sete descensos e hai que evitar como sexa esas posicións. Agora temos un encontro moi importante porque imos recibir ao As Pontes, que está 9 puntos por detrás e deixalo a 12 sería alonxar a un equipo que agora podería estar marcando o descenso. Se asegurarmos a permanencia e temos a posibilidade de quedar o máis arriba posible ímolo facer, posiblemente entre o quinto e o décimo", señala Criss, que añade al respecto que "o importante é ser unha piña non so nos bos momentos, senón tamén nos malos. Temos que lembrar de onde vimos e pensar que nin antes eramos tan malos nin agora tan bos", explicó.

El tanto anotado por Criss en A Pinguela fue el cuarto de la temporada en su cuenta personal. No es una mala cifra, aunque cree que podría ser mejor. "Levo agora un mes que apenas podo adestrar con continuidade porque en canto forzo un pouco teño problemas nos xemelgos. Gustaríame poder axudar máis", señala.