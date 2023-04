De la nieve al relax que da Alfoz

Estos días visita a su padre en Correlos, en San Pedro de Mor (Alfoz), el barcelonés Joan Melián Granados, quien se presenta como "el catalán que con nómina y asegurado trabaja a más altura". Lo hace como conductor de teleféricos en la estación de esquí de Boí-Taüll en el Pirineo leridano, unas instalaciones cuya cota más baja es de 2.000 metros y la más alta 2.751. A esas latitudes y con vistas al Aneto trabaja Joan Melián, en el telesquí Puig Falcó que alcanza la cota esquiable más alta de toda la cordillera.



"Soy de los que más alto está, a no ser que algún guarda forestal o alguien esté subiendo alguno de los montes por allí no hay nadie más", dice. Su equipo también lo forman "los maquinistas que por la noche preparan las pistas, los pisteros socorristas que aseguran que se pueda esquiar en condiciones y los de mantenimiento que dan el visto bueno para que la instalación se puede poner en marcha".

Su trabajo en el teleférico consiste en "vigilar que el deportista haga un buen uso de las instalaciones y evitar que se lastime", estar pendiente de los protocolos y de la mecánica, pero también "enseñar a la gente, a los debutantes para que aprendan a coger la silla, embarcar, desembarcar y que salgan bien", explica. "Es una tarea bonita porque estás enseñando a la gente, cuando vienen chavales que el primer día se caen y luego se esfuerzan y se superan, cuando cogen la silla y salen bien es un momento muy agradable y mágico", describe. Estas pistas reciben cada año a multitudes. "En una temporada en la silla de debutantes de la base facturé a medio millón de personas", afirma, y la que acaba de terminar ha sido una temporada "espectacular, con muy buena nieve y buenas condiciones" y en la que incluso acogieron el campeonato mundial de esquí de montaña.

Un amigo emigrado de Vilaronte les descubrió la zona mariñana, donde su padre se instaló hace ya más de una década

Multiempleo

Joan Melián cuenta que se inició en el esquí a los cuatro años y esta afición le llevó a los 25 a querer trabajar en la nieve para disfrutarla y al mismo tiempo tener un empleo. La temporada se extiende desde diciembre cuatro o cinco meses en función de cuando caiga la Semana Santa, y en los primeros años se iba a trabajar en verano a la hostelería a Baleares, después tenía empleo más meses en la estación de esquí fuera de temporada para tareas de puesta a punto y ahora también trabaja con la empresa RPM Racing, que organiza eventos para promocionar los nuevos modelos de Seat Cupra. Entre estas tareas está toda la logística para recibir a los periodistas especializados que van a probar los vehículos.

Melián, que estudió Bellas Artes, también fue figurante en la película Cerca de tu casa, que abordaba los desahucios.

En Alfoz

Joan Melián con su padre. EP

La relación con A Mariña viene por la amistad que sus padres entablaron en Barcelona con un emigrado de Vilaronte en esa ciudad. Empezaron a venir a la comarca cada verano "la primera vez cuando tenía 7 años", recuerda, y su padre que ahora tiene 78 acabó por instalarse hace ya más de una década, después de quedar viudo y jubilarse. "Hizo la hazaña de venir solo y los primeros meses le hacía un seguimiento para saber si estaba bien acogido, pero se integró muy bien. Es una persona muy dinámica, que se metió en la política, en la radio y en asociaciones culturales", comenta.

El hijo viene a Alfoz varias veces al año. "Cuando se termina la temporada hago mis vacaciones aquí y en Navidad como es temporada alta, en octubre o noviembre vuelvo a estar aquí", comenta Joan Melián, que "como casi gallego" dice sentirse a gusto en Alfoz. "El entorno me fascina, me encanta, y aunque la gente no es tan mediterránea las fiestas de verano te permiten integrarte poco a poco y al final a base de venir estoy encantado con los vecinos y con todo", dice.