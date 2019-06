La niebla obliga a suspender la rapa de Campo do Oso

La densa niebla que por la mañana cubría gran parte de A Mariña impidió la celebración de la tradicional rapa das bestas de Campo do Oso, en los montes de la parroquia mindoniense de Santa María Maior. Los jinetes se reunieron a primera hora y salieron al monte con la esperanza de que el día despejara y finalmente se pudiera celebrar el curro, pero la niebla no cedió y la organización decidió suspenderlo. «Deunos moita mágoa suspendelo, porque levas traballando meses para celebralo e xa había moita xente no curro a pesar do mal tempo, pero non nos quixemos arriscar porque é expoñerse a un perigo moi grande», explicó desde la organización Miguel García, que lamenta que unas 400 personas se hubieran acercado al curro y tuvieran que marcharse sin presenciar la rapa: «É unha tradición anual que move moita xente porque é a primeira do ano, pero pensamos que era un risco non asumible», explicó.