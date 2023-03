Nico Madero, líder de la defensa y hombre de hierro del Viveiro

Desde que Nico Madero llegó al Viveiro CF, en mitad de la temporada 2020-21, se ha convertido en todo un líder de la zaga celeste y un jugador fundamental en los planes de todos los entrenadores. Pero seguramente su faceta más destacada es la de hombre de hierro, ya que apenas se ha perdido un par de partidos por sanción de los más de 75 que lleva disputados.

Esta temporada, Madero lleva jugados los 24 encuentros y todos los minutos, algo que espera seguir haciendo hasta el final, aunque la sombra de las cinco tarjetas está cerca. "Quiero jugarlo todo, el año pasado me perdí uno por acumulación de tarjetas y confío en que esta temporada pueda evitarlo", señala el jugador, que solo en un partido fue cambiado. "Fue Chusky, que quiso preservarme de una posible expulsión, fue la única vez que me cambiaron desde que llegué al Viveiro", dijo.

El jugador trata de dar las razones de una trayectoria con tanta continuidad. "Lo principal es gozar de la confianza de los entrenadores, y después está en cuidarme y ser lo más responsable posible. Sé el lugar que tengo en el grupo y trato de poner los medios para hacer mi trabajo lo mejor posible".

A Nico Madero no le sorprende la gran temporada del Viveiro CF, aunque sí que subraya el mérito que tiene el equipo. "Desde fuera puede sorprender, pero los que vivimos el día a día dentro del club sabíamos que podíamos hacer cosas importantes pese al comienzo tan fastidiado que tuvimos —4 derrotas en los primeros 4 partidos—. Tenemos un grupo de chavales con una calidad tremenda, tal vez tanta como la de un filial, pero sin los mismos recursos a su alcance para poder desarrollar su potencial", aseguró Madero, que también quiso valorar el trabajo de A​lberto López. "Gran parte del mérito de lo que estamos haciendo es gracias a su trabajo, no solo porque fue el que hizo el equipo, sino porque ha conseguido convencernos a todos de que podemos hacer cosas muy buenas si seguimos sus instrucciones. A mí pueden gustarme más o menos sus decisiones, pero lo que quiero es ganar y Alberto me ha demostrado que el mejor camino para hacerlo es salir al campo a muerte con su planteamiento y su idea".

El triunfo ante el Estradense sirvió al Viveiro para cerrar una miniracha de 4 partidos sin ganar después de una serie fantástica de 11 sin perder. "Es muy fácil acostumbrarse a los buenos resultados, pero hay que tener perespectiva y recordar de donde veníamos. En los úlitmos 15 partidos hemos encajado dos derrotas, la primera fue con un robo terrible en Paiosaco y la segunda, en el campo del segundo, Arosa, con un autogol. En 15 partidos hemos recibido 8 goles y eso habla muy bien de lo que es este equipo. Si fuésemos igual de agresivos en el área rival como en la nuestra seríamos un equipo de play off".

Tanto Madero como sus compañeros son conscientes de que la permanencia sigue siendo el gran objetivo del Viveiro, pero Nico lanza un mensaje a los jugadores más jóvenes del equipo. "Este es un año muy importante para el Viveiro porque es el de su Centenario y la próxima temporada hay que estar sí o sí en Tercera. Pero a los chavales que tienen 20 años les diría que estamos ante una gran oportunidad, que el play off está ahí, al alcance de la mano, y que hay que ilusionarse con ello".