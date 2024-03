Los nichos en Ribadeo ya no solo se heredarán

El gobierno municipal de Ribadeo modificará el reglamento que estipula el funcionamiento de los dos cementerios municipales, que son el de Ove y el de la propia villa ribadense. La idea es facilitar los accesos a nichos, que ahora mismo está complicada y, por el reglamento actual, solo se puede llegar a ellos a través de una herencia o cesión familiar. Esto se quiere modificar y "darlle solución a un problema que tiña Ribadeo, a un problema importante para moitas familias e moitas persoas que carecen dunha sepultura".

Según el alcalde, Dani Vega, actualmente existe una "demanda real" porque "é un vello problema ao que hai que darlle unha solución e este Concello o que quere é solucionar os problemas". Según explicó, ahora mismo "unha persoa que ten un nicho non pode, se non quere seguir con ese nicho, entregarllo a outra persoa; soamente pode entregarllo a un familiar. Cando moitas persoas veñen a este Concello demandar un nicho non lles podemos dar unha solución porque non temos neste momento mais capacidade".

La propuesta que pergeñó el gobierno local ribadense para solucionar esto pasa por ofrecer a las personas que no quieran continuar con la propiedad de una sepultura la posibilidad de entregársela en propiedad al Ayuntamiento de Ribadeo. Posteriormente, lo que haría el Concello, sería un sorteo público entre las personas que sean demandantes de un nicho.

Para Vega se trata de una solución "do máis transparente e correcta que hai que facer". Para llevar esto adelante indica que consultaron a los técnicos municipales y entiende que la solución que les aportaron es buena y a ello añade que también fue vista con buenos ojos por el resto de grupos que conforman la corporación municipal.