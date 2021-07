Ni el tiempo revuelto podrá borrar la playa

El calendario avanza y a pesar de estar a mediados de julio el tiempo veraniego hasta ahora se resistió a prolongar durante más de unas pocas jornadas su estancia en la comarca. Muchos echan en falta a estas alturas haber pisado más las playas, pero esta situación no incomoda demasiado a los visitantes, pues buena parte recalan en estas latitudes buscando precisamente un soplo de aire fresco, aunque sea un fino nordés o con algo de barruzo.

Entre quienes viven y desarrollan su actividad profesional en A Mariña hay opiniones para todos los gustos, pues ya se sabe que nunca llueve —ni hace sol— a gusto de todos.

La explicación a que en esta primera parte del verano hayan llegado tantas borrascas la aporta el coordinador de Meteogalicia, Juan Taboada: ''A situación normal é que a medida que avanza a primavera e hai máis radiación solar no hemisferio norte o aire cálido vaise movendo ao norte e con el os anticiclóns, aos que lles gusta o aire cálido e impiden que cheguen as borrascas do Atlántico. Porén, desde mediados de xuño houbo unha situación de vagoada, unha zona de aire frío que vén das zonas polares, que invadiu boa parte do Atlántico Norte e que alimenta borrascas que pasan preto de Galicia, por iso o verán está sendo máis irregular''.

Con esta situación, añade, el anticiclón realiza alguna entrada ''pero non se dá asentado porque cando se move ao norte atopa o aire frío, non está cómodo e volve baixar''.

Y ahora, ¿qué está por venir? El meteorólogo reconoce que A Mariña es una ''zona de pronóstico complicado, ás veces con case todas as estacións nun mesmo día'', por lo que invita a seguir las predicciones a corto plazo.

''O anticiclón fixo outro movemento ao norte pero esta vez vai atopar máis debilitada esa zona de aire frío e parece que se vai asentar aí uns días'', lo que se traduce en tiempo más estable y caluroso, aunque precisa que A Mariña quedará ''como a reserva máis fresca'' al instalarse el nordés que también trae alguna nube de estancamiento, pero en general hará sol.

Más a largo plazo considera que ''nas seguintes semanas debería predominar máis o sol'' pero el verano es una época complicada para vaticinios pues ''calquera situación pode cambiar completamente o panorama''.

Tampoco hay que tener puestas muchas esperanzas en que, al haber hecho mal tiempo al principio del verano, se vaya a prolongar después el bueno hasta el otoño. ''Non existe unha lei de compensación, a atmosfera é un sistema moi dinámico, que non ten memoria, e iso pode suceder ou non'', comenta.

TURISMO. La inestabilidad del tiempo no afecta demasiado a unos turistas que estos días estaban en Foz en su recorrido por la comarca. Ramón Martín, de Madrid, cuenta que tenían una semana de vacaciones y se decidieron a tirar rumbo al norte al ver la previsión meteorológica.

''Había que elegir entre ir a Murcia a 47 grados o aquí arriba rondando los 20'', y lo tuvieron claro. Junto a su mujer María Ángeles y sus mellizos de doce años Raúl y Alma, a quienes encantan ''la playa y el marisco'', escaparon del ''tórrido tiempo que hace fuera de Galicia'' para hacer una ruta en autocaravana que iniciaron en Ponferrada y continuaron en A Mariña para seguir hacia Ortegal.

''No nos importa que llueva, si vemos que entra mal tiempo nos movemos hacia otro sitio, en vez de playa aprovechamos para ver el interior'', dice, como hicieron en días pasados para conocer Mondoñedo y realizar allí la Ruta da Auga. Tras conocer Foz en un paseo en bibicleta, con la mejoría del tiempo su intención era darse un baño en aguas de Viveiro.

Realizaban un recorrido similar los alicantinos Pepe Cerdá y Cristina Molas, también en autocaravana y en busca de aire fresco y naturaleza. ''Queríamos un cambio de ambiente, nos gusta la costa, el clima, y hacemos bastante senderismo y bicicleta; también llevamos perros y buscamos este tipo de ambiente más natural y que sobre todo nos ofrece una posibilidad de verano que en nuestras costas es más complicado'', comentaba Pepe, quien reseñaba que en su tierra estos días estaban ''a 42 grados'' y que aunque ya contaban con que hiciera más fresco se sorprendieron de tener que ''llevar sudadera'' por la ''diferencia abismal'' de temperatura.

Sin embargo asegura que el tiempo revuelto que se encontraron estos días de atrás no les importa ''en absoluto''. ''Además nos adaptamos, los días que teníamos programados de bañarnos o tomar el sol en la playa los estamos sustituyendo por caminar; nos adaptamos fácilmente porque nos gusta también el medio natural'', comenta.

Si hace sol o no apenas afecta a la actividad de las escuelas de surf como Sensación Surf Escola, con clases en arenales de Barreiros y Foz, según explica su responsable, Antón Rodríguez. ''Con bo tempo hai máis xente na praia que pode animarse, pero para os que veñen de todos os anos o tempo non inflúe, non fai falta que faga sol para facer surf, e incluso é unha alternativa para estar na praia sen que faga bo tempo'', comenta.

Lo que sí les importa tanto para la escuela como para hacer surf a nivel particular es el estado del mar, también un poco inestable en este inicio de verano. ''Desde xuño cada semana entran un par de días de mar forte e despois vai baixando e pasan tres ou catro días que nos quedamos case sen olas, pero puidemos salvalos'', comenta.

Para enseñar a los alumnos lo ideal son ''olas de medio metro, sen vento, un mar limpo, suave, fácil de entender, no que poida haber ondiñas pero que non sexan moi grandes'' y a nivel personal para surfear Antón prefiere ''cando entran os temporais de inverno, con vento de sur e un mar con moita forza que xereondas para desfrutar''.

Al verano solo le pide que no venga mucho nordés. ''Se non vén o nordés aquí temos un bo verán. Con mar de nordés son ondas que veñen unhas enriba doutras, incómodas, pero pódese aprender igual desa maneira'', explica.

MAR Y TIERRA. El tiempo es uno de los temas de conversación recurrentes en la Moncloa, el local de los marineros jubilados de Burela. Santiago Rivera Lestegás, que anduvo al mar más de tres décadas, recuerda tiempos en los que ''non había os aparatos de hoxe'' para conocer las condiciones y ''cando collía mal tempo era incómodo para traballar, traballabas a trastazos, pero iamos trampeando como se podía''.

Aunque apunta que en el estío el tiempo generalmente era bueno y en Burela hacían la costera del bonito ''cara ás Azores, con mellor tempo no verán'', también recuerda galernas como la del 61 en pleno mes de julio. ''O mal tempo métese, cóllete e hai que roelo, capealo, facer como se poida. Estás aí como nunha casca dunha noz e se tes a sorte segues vivo'', comenta.

Ahora el tiempo también le afecta, pero a los huesos y al ánimo. ''O tempo, cando está así cambiante, é tal para que che doian todos os ósos e teñas pesadez; está un tempo descontrolado, máis para a xente de idade'', dice. Sin embargo no ve en este verano nada extraordinario. ''Non está sendo bo, pero recordo meses de xuño e xullo de estar de néboa a maior parte do tempo'', señala.

El tiempo inestable también afecta a la actividad agrícola. ''Hai produtos aos que lles favorece polo tema da rega pero tamén prexudica a outros que necesitan sol, como o pemento ou o tomate'', dice el riotortense Javier Miranda, gerente de una empresa hortícola, quien añade que estas condiciones no solo retrasan la maduración de las hortalizas, sino que afectan a su sanidad al favorecer la proliferación de enfermedades. Y otro inconveniente más: la gente sigue demandando producto ''de culler'' más propio del invierno.

El tiempo húmedo solo favorece a los trasplantes que se realizan en esta época para su recogida en el último tramo del año, ''que apenas necesitan rega'', como la coliflor o el brécol. ''A todo o que está iniciado vénlle moi ben, pero a todo o que está para recoller prexudícao'', comenta el propietario de Hortícolas Javier Miranda.

Además el retraso del buen tiempo hizo que cambiase la demanda, y cuando en esta época tenían que dar mucha salida a productos de temporada típicos del verano, ''agora mesmo séguense consumindo cousas de inverno, como repolo ou porro''.

El principal problema sin embargo es que la humedad y los golpes de calor repentinos provocan ''o caldo cultivo perfecto'' para la proliferación de enfermedades y hongos en las plantas, que afectan ''á pataca, á cebola... a case todos os cultivos'', lamenta.

Clima Atlántico: ''A costa de Lugo é un lugar privilexiado''

La Costa de Lugo es, para el coordinador de Meteogalicia, ''un lugar privilexiado porque ten o clima atlántico máis puro de Galicia, non fai tanto calor no verán e non é unha zona moi fría no inverno''.



21-22 grados



Es la media de la temperatura máxima que se registra en la comarca en verano, dice Juan Taboada, quien comenta que ''todo o que sexa superar os 22 na Costa de Lugo xa é unha xornada de bastante temperatura e é moi difícil superar os 30'', mientras que sitúa la media de las mínimas entre los 14 y 15 grados, ''bastante suaves''.



Episodios extremos



Sin embargo cada vez son más frecuentes, y también pueden afectar a esta zona, episodios más intensos de temperatura altas o de lluvia, ''empeoramentos máis acusados do que sería normal no verán''.