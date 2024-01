Ni Portos ni Costas asumen mejorar la rampa del puente de A Misericordia

La reparación de la rampa anexa al puente de A Misericordia está en el aire al no asumir Portos ni Costas las competencias sobre este espacio, según manifestó en el pleno el gobierno municipal en respuesta a un ruego del PP que solicitaba su arreglo por motivos de seguridad.

Los populares explicaban que la rampa "de grandes sillares de pedra" -que baja hacia la ría desde la acera al final del puente- se fue deteriorando por el impacto de las mareas y el paso del tiempo, hasta constituir en la actualidad "un perigo para os rapaces e escolares que pasan a diario polas súas inmediacións para ir aos centros de ensinanza".

El edil del gobierno Jesús Fernández explicó que "non lle corresponde ao Concello" asumir la actuación necesaria para arreglar los desperfectos, que "resultaría moi custosa e non son os veciños os que deben asumir ese custo", por lo que continuarán realizando gestiones para que lo haga "a administración responsable". Según dijo, Portos y Costas no se ponen de acuerdo en las franjas de su competencia después de que se realizasen "varias transferencias de dominios, a última no ano 2011".

Fernández explicó que hace casi dos años que el Concello inició las gestiones, al vallar en febrero de 2022 la zona por seguridad y remitir el informe de la situación a Portos, al que insistió en julio de ese mismo año por la falta de respuesta. Esta llegó en octubre, indicando que los terrenos "non son de dominio público portuario da comunidade autónoma" por lo que el Concello remitió la documentación a Costas del Estado, que contestó que la zona era competencia de Portos, al que el Concello volvió a dirigirse para insistir en el arreglo.

"Tendo en conta o tempo transcorrido e que a situación do muro continuaba agravándose", en agosto de 2023 el Concello envió escritos a las dos administraciones para que aclarasen quién era la responsable y convocar una reunión a tres bandas que se realizó a finales de noviembre en el consistorio, "sen acadar consenso ao respecto". Antes, el Concello les había remitido nuevos informes de Viaqua sobre la situación de la rampa y se dirigió también a la Axencia Galega de Infraestruturas (Axi), titular de la carretera que pasa sobre el puente, que se desvinculó del problema y dijo que no afectaba al vial.