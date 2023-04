Néstor Rego pecha a candidatura do BNG do Vicedo que encabeza Miguel Gómez

O BNG ten no Vicedo novo candidato á alcaldía, Miguel Gómez Fraga, quen di que "imos traballar coa máxima ambició e dar o mellor de nós co obxectivo de obter o mellor resultado posible e levar adiante o proxecto municipal co que queremos liderar a mellora para O Vicedo, para que teña un horizonte de futuro".

Gómez ofrece diálogo para mellorar a vida dos veciños e na súa lista, que pecha o parlamentario do BNG no Congreso dos Deputados Néstor Rego, natural da parroquia vicedense de Cabanas, figuran de número 2 Adrián Piñón Domínguez, anterior candidato a alcalde, Xosé Penabade Gozález, Susana Riveira, Jaime Baltar Infante, Chus Polo Pigueiras, Sandrá Gómez e Xosé Riveira Fernández.

Miguel Gómez, de 31 anos, está vinculado aos rallys e é mantedor mecánico en Alcoa, ademais de gandeiro.