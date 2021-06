El diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, critica que el Ministerio de Industria incumpla los compromisos parlamentarios sobre la intervención de la fábrica de Alcoa en San Cibrao y en cambio destine "recursos públicos" a financiar una nueva planta de aluminio en Zamora "promovida por un coñecido empresario con boas relacións tanto co PSOE como co PP".

El frentista hizo estas declaraciones tras conocer que el Gobierno apoyaba con cargo a un fondo de nueva creación dotado con 600 millones de euros una nueva fábrica de aluminio en Villabrázaro (Zamora) mientras en la comarca mariñana todavía no se vislumbra una solución "pola negativa do ministerio á intervención pública".

"O BNG non vai permitir que se discrimine ao noso país. O Goberno español non pode deixar caer a planta de San Cibrao, pois estamos a falar de mil postos de traballo entre Aluminio e auxiliares e do futuro da comarca", dijo Néstor Rego, quien recuerda que, a iniciativa de su partido, fueron aprobadas en el Congreso dos resoluciones en las que se insta al Gobierno a la intervención pública de la planta para "garantir a continuidade da actividade e da totalidade dos postos de traballo e para desenvolver un proxecto industrial solvente e de futuro para A Mariña".